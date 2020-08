"La vieja guardia", un còmic a la plataforma netflix

Cada dia tanquem el programa amb l'Alain Garrido, crític de cinema, i les recomanacions peliculeras que ens dona per a veure durant el dia, ja sigui en plataformes de cinema com el sales.

Aquestes són les d'avui.

"LA VIEJA GUARDIA"

Andrómaca de Escitia3​4​5​ ("Andy"), Booker, Joe i Nicky són guerrers centenaris amb habilitats curatives regeneratives que utilitzen la seva vasta experiència per a ajudar a les persones.

El exagent de la CIA, Copley, els contracta aparentment per a rescatar a un grup de nens segrestats a Sudan del Sud. No obstant això, durant la missió són emboscats per un esquadró de soldats. Després de curar les seves ferides i matar als seus atacants, troben equip d'enregistrament i s'adonen que Copley els va preparar un parany per a exposar la seva aparent immortalitat.

Mentrestant, a l'Afganistan, a la infant de Marine estatunidenc Nile Freeman li tallen la gola mentre derroca un objectiu militar, només per a recuperar-se sense un arrap.

Poc després, comparteix un somni inquietant amb els altres immortals, que són llavors alertats de la seva existència. A pesar que l'equip està cansat del món, Andy rastreja i rescata a Freeman abans que el personal militar pugui segrestar-la per a realitzar-li proves.

Copley mostra el vídeo de l'emboscada al jove executiu farmacèutic Steven Merrick, qui envia operatius per a capturar a l'equip i conèixer els secrets de les seves habilitats. Andy porta a Nile a França, on Nile es troba amb la resta del seu equip.

Li expliquen sobre Quynh, la primera dels camarades d'Andy, que fa segles va ser capturada i llançada a la mar en un taüt de ferro, i que des de llavors s'ha estat ofegant contínuament durant més de 500 anys. El grup també revela que no són veritablement immortals: la seva capacitat de curació es deté aleatòriament sense previ avís.

"LA CAZA"

Blumhouse Productions presenta una nova i aterridor malson ambientat a l'Amèrica moderna. Un thriller de terror tan real, que fa por.

Dotze estranys es desperten en el clar d'un bosc. No saben on estan ni com han arribat fins aquí. Tampoc saben que han estat triats… per a una cosa molt concreta… per a ser caçats.

Arran d'una teoria*conspirativa nascuda en la dark web, un grup de l'elit mundial es reuneix per primera vegada en una recòndita mansió per a divertir-se caçant a éssers humans.

Però el seu pla mestre no surt com esperen ja que una de les víctimes, Crystal (Betty Gilpin, GLOW), coneix el joc dels caçadors millor que ells mateixos. Matant-los un a un, Crystal aconseguirà invertir la situació i acostar-se a poc a poc a la misteriosa dona (encarnada per la dues vegades oscarizada Hilary Swank) que va idear el joc.