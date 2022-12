Videojocs per les vacances

En vacances hi ha molt de temps per a fer moltes coses. És preferible sempre realitzar activitats en grup però l'opció dels videojocs és sempre temptadora, atractiva i adequada en unes certes situacions. Héctor Donaire ens recomana, sempre sota el seu criteri, tres jocs per a gaudir durant el nostre temps lliure.





-"Horizon forbidden west"

Alça't sobre les nostres ruïnes! Uneix-te a Aloy en la seva aventura per l'Oest Prohibit en PS4 i en PS5. Noves i misterioses amenaces assolen La Terra. Explora territoris mai abans vists, descobreix les tribus i compte amb els enemics colossals.





-"Disco Elysium"

Disco Elysium és un RPG de món obert a càrrec de ZA/UM per a PC en el qual som un detectiu amb total llibertat per a evolucionar el seu personatge, amb profundes preses de decisions, habilitats per desenvolupar i l'opció de ser un reconegut heroi o un temible vilà.





-"Elder Ring"

L'Ordre Daurada s'ha trencat.

Aixeca't, entelat i deixa't guiar per la gràcia per a brandar el poder de l'Anell Elden i convertir-te en un Senyor Elden en les Terres Intermèdies.

En les Terres Intermèdies governades per la Reina Marika l'Eterna, l'Anell de Elden, la font del Erdtree, ha estat destruït.

La descendència de Marika, tots semideus, va reclamar els fragments de l'Anell de Elden coneguts com les Grans Runas, i la taca boja de la seva força recentment descoberta va desencadenar una guerra: La Destrucció. Una guerra que va significar l'abandó per part de la Gran Voluntat.