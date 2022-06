Vic celebrarà el 29è congrés de Fires de Catalunya

Demà dimecres i dijous es celebrarà el 29è congrés de fires de Catalunya a Vic. Per saber quins són els objectius dels congressos en aquesta trobada anual parlarem amb laDoctora, de Fira de Girona i presidenta de la Federació de Fires de Catalunya Coralí Cunyat.



- Com es presenta aquest 29è congrés de fires?



Amb la mirada posada en el futur. Precisament al sector de la fira ha estat dos anys amb la mirada posada en el present amb l'activitat totalment aturada per culpa de la pandèmia. Des de finals de l'any passat hem pogut reactivar els nostres esdeveniments i a poc a poc anem recuperant la majoria de fires del nostre calendari. Aquest congrés que plantegem per aquesta setmana el que farem és buscar la forma de com millorar i innovar en l'organització i producció d'altres esdeveniments i sobretot assumir els compromisos de la sostenibilitat per complir els objectius que ha fixat l'ONU. Des del nostre paper d'organitzadors de fires volem contribuir a aquests propòsits sobretot amb un de principal què és el medi ambient i la sostenibilitat. És un congrés que pretén que les fires catalanes siguem cada vegada més modernes i més innovadores.



Les fires petites també generen un gran impacte en la ciutat que acull aquells esdeveniments, per aquest motiu molts ajuntaments són promotors directament, ja que generen un impacte i perquè a més a més són necessaris per al teixit econòmic de Catalunya. Molts empresaris i petits autònoms necessiten les nostres fires per generar riquesa i per fer negoci. Quan parlem de grans fires internacionals estem parlant també de multinacionals, però les piles petites pots trobar un petit productor que no té punt de venda i les fires són la seva botiga, per tant, als nostres esdeveniments són un clar motor econòmic per al nostre país i l'objectiu principal en aquest moment és recuperar el màxim al calendari de les fires.