"El viaje" una lliçó de vida de Conchita

" El viaje" aquest tema parla de la maternitat després que Conchita durant el seu embaràs patís preeclàmpsia, una malaltia amb la qual el seu cos «rebutja al nadó», segons ella mateixa. Després del part ella va estar en coma, una setmana a l'UCI i després va passar cinquanta dies a l'UCI a l'espera que el seu fill estigués fort per tornar amb ells a casa. El camí no ha estat en absolut fàcil, encara que afortunadament la història va tenir un final feliç i tots es troben bé. En ell Conchita revela al seu fill el que està per arribar a la seva vida i li diu que sempre serà testimoni d'això per protegir.

-Realment ets una d'aquestes saltimbanquis que neix a Finlàndia i te'n vas per mitja Europa, es pot veure reflectit?

Alguna cosa, sobretot perquè vaig créixer França i d'alguna forma es pot veure reflectit en les influències. El meu pare em posava molta música o francesa i jo crec que alguna cosa tinc, però la resta no ho sé perquè entre Rússia i Finlàndia no me'n recordo de res.

-Fa un any que vas presentar "El Viaje". Com ha anat durant aquest any amb aquest senzill?

Ha estat preciós perquè és una cançó que la vaig fer sense pensar que l'escoltaria algú perquè és una d'aquelles cançons que les compons en la teva intimitat i després t'adones que queda una història molt bonica, però fins que no les graves no penses en què l'escoltarà la gent. Em vaig capficar en què fos el senzill perquè és una cançó que arriba a molta gent i la veritat és que estan sent molt bonics tots els missatges que estic rebent.

-Darrere d'aquest tema "El viaje" hi ha una gran història.

Sí, és una d'aquelles cançons que és de veritat on s'expliquen coses que m'han passat. La veritat és que sempre hi ha històries que et toquen més o històries dures amb les quals aprens moltíssim.