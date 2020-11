La ventilació es converteix en un factor molt important per evitar el risc de coronavirus

S’ha constatat que els aerosols són la via de contagi més destacada de covid, la ventilació es converteix en un factor molt important per evitar el risc. A Migdia Cope Catalunya i Andorra, us volem donar tres consells bàsics per a ventilar bé una habitació de forma natural. Una de les mesures importants per intentar reduir el risc de contagi per covid, és la ventilació dels espais tancats. I és que s'ha demostrat que els aerosols són una via important de transmissió, com havien alertat els científics i com va reconèixer l'OMS. En l'estudi que un grup d'investigadors ha elaborat per al Ministeri de Ciència, la ventilació és una de les mesures més destacades que proposen viròlegs i epidemiòlegs per frenar el coronavirus. A les escoles ja s'està portant a terme el que recull el document Orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la covid-19, que ha difós el mateix Departament d'Educació. Com s'han de ventilar els espais interiors a casa? Salut difon tres consells bàsics per ventilar habitacions de forma efectiva. Com es pot aconseguir una bona ventilació natural? - Obrint diferents finestres i portes per generar fluxos d'aire encreuats. És el que popularment es coneixen com a corrents d'aire. - Aquestes portes i finestres han d'estar obertes amb una obertura mínima de 20 centímetres. - S'ha de ventilar el màxim temps possible, i com a mínim 10 o 15 minuts cada hora, segons les indicacions de Salut. Si voleu més informació sobre el tema, us recordem que el CSIC va elaborar un document amb recomanacions de ventilació d'espais interiors que també recull les opcions de ventilació forçada o artificial (per exemple, amb depuradors de filtres HEPA). Insistim, la ventilació es tracta d’una de les mesures més destacades proposades per viròlegs i epidemiòlegs per frenar el coronavirus, i és una eina a l’abast de tothom en la lluita contra el risc de contagi per covid.