Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les tres curiositats, molt nadalenques, escollides per avui:

-A on es van encendre les primeres bombetes de Nadal?

Les primeres llums de Nadal van aparèixer tan sols tres anys després que Thomas Edison patentés el llum incandescent de filament de carboni que amb èxit comercialitzaria i que nosaltres coneixem com a bombeta .

Però va ser el soci d'Edison, Edward Johnson, qui el 22 de desembre de 1882 va decidir il·luminar amb llums incandescents.





-Per què molts mercats nadalencs s'inauguren coincidint amb el dia de Santa Llúcia?

Es va triar la data del 13 de desembre per ser l'efemèride de la defunció i martiri de Lucía de Siracusa, l'any 304. Aquesta data coincidia en el llavors calendari Julià amb el dia del solstici d'hivern.

Hi ha qui sosté que la data en la qual ha de començar a col·locar-se els adorns nadalencs hauria de ser el 6 de desembre, dia de Sant Nicolás.





-Per què es coneix com a ‘Advent’ a les setmanes prèvies al Nadal?

No es tracta d'una tradició nova, encara que internet i les xarxes socials han ajudat al fet que es difongui aquest costum i hagi agafat una gran rellevància en els últims anys, sent realitzat per tota mena de persones des de fa moltíssim temps.

Originalment aquest calendari d'Advent no era per a recollir un regal diàriament sinó que s'usava de manera inversa, eren aquells creients que vivien d'una manera especial la seva religiositat els qui oferien un present a Crist en forma d'espelma i cada dia que anava passant encenien una nova.





