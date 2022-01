El valor de la joguina senzilla

Quan un nen juga, fa alguna cosa més a entretenir-se. El joc és una de les principals vies a través de les que adquireixen les competències que han de desenvolupar: emocionals, comunicatives, motrius o de raonament. Bàsicament, “els nens aprenen jugant”, afirma la professora de Psicologia del Desenvolupament de la Universitat Abat Oliba CEU, Clara Valls, a Migdia a COPE Catalunya.

Des d'aquesta perspectiva, un factor important és que el joc deixi marge al fet que la imaginació del nen jugui un paper, sobretot en el cas dels més petits. Per aquest motiu, a l'hora de triar joguines per Nadal, Valls recomana l'opció per la joguina senzilla.

I és que la imaginació del nen es veu afavorida quan “percep que està en un entorn en el qual se li permet expressar-se, decidir quin material pren i com ho utilitza. Per aquest motiu, les joguines que permeten moltes possibilitats d'ús, promouran més la imaginació”.

Valls insisteix que, en els primers anys de vida, cal privilegiar a les joguines que estimulen “la manipulació d'objectes i el joc simbòlic”. Això és el que els permet “interioritzar aprenentatges”. D'aquí ve que la neciesa sigui un valor. Per contra, els materials “més estructurats, amb funcions més definides”, com seria el cas de jocs amb botons que accionen sons i moviments, restringeixen el camp d'acció a la imaginació.

El mateix criteri cal aplicar en la relació amb les tecnologies digitals. Com explica aquesta especialista, en dosis regulades, les tecnologies ben emprades tenen molt potencial des del punt de vista educatiu.

Potencial incrementat pel fet que les pantalles “solen atreure als nens”. Però aquesta exposició a les pantalles ha de fer-se amb mesura. Com s'ha exposat anteriorment, ha de prevaler “la manipulació d'objectes que condueix a la interiorització dels aprenentatges”. A més, recorda que l'ús de pantalles també té efectes negatius en el somni dels menors.

Algú amb qui jugar

Un altre element fonamental és donar cabuda a jocs que promoguin la socialització i les relacions familiars. Valls recomana als pares que se senten amb els seus fills i es converteixin “en els seus companys de joc, representant rols en les seves imaginatives històries, ja sigui amb disfresses o ninots”.

En aquest joc simbòlic, “els més petits (1,5 anys - 5 anys) podran relaxar-se, expressar-se i desenvolupar les seves habilitats socials i la seva creativitat i el més important enfortir el vincle amb els seus pares”.

El joc tradicional sol oferir moltes possibilitats en aquest aspecte. Amb freqüència, contenen “tots els aprenentatges implícits en la relació amb els iguals: escolta, respecte, acceptació de les diferències o resolució de conflictes”. L'element relacional és clau en el joc. “Al final, no importa tant les joguines o el joc sinó tenir a algú amb qui jugar”.

Valls també advoca per no deixar que s'apagui la flama del joc. Encara que avui sembli que els nens es fan adults més ràpid i tenen menys temps per a jugar, la veritat és que jugar és una funció bàsica des del punt de vista educatiu.

De fet “el component motivacional del joc i les possibilitats que ofereix per a atendre la diversitat a l'aula, porta al fet que cada vegada siguin més les escoles que en lloc de llibres utilitzin jocs durant la primària per a l'adquisició dels aprenentatges instrumentals com són les matemàtiques i les llengües”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado