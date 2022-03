"El valle de los arcángeles" una història d'ambició i supervivència a la Barcelona del segle XIX

Avui divendres parlarem de literatura i en concret de" El valle de los arcángeles" el nou llibre de Rafael Tarradas, una història que tracta sobre les famílies de la Barcelona de la meitat del segle dinou que marxaven cap a Cuba a fer fortuna. Per saber més detalls tenim al seu autor.



- És una història que té un gran què.



És una història molt desconeguda perquè parlem dels indians, però realment no sabem gaires coses. Quan vaig començar a investigar vaig descobrir moltíssimes coses que són superinteressants. Barcelona en aquells moments estava en plena efervescència, s'havien enderrocat les muralles, s'estava fent l'Eixample i tota la burgesia que havia estat a les seves cases petites i simples de la ciutat vella, de sobte començaven a mostrar la seva riquesa i moltes d'aquestes persones de Barcelona tenien negocis a Cuba, llavors, és una època molt dolça i mai millor dit perquè el negoci era la canya de sucre i això va revertir en moltíssims diners a Catalunya i a la resta del país.



- El que no sap molta gent és que per escriure una novel·là com aquesta, l'escriptor ha de fer un gran treball de camp d'investigació per posar un fons real a la ficció.



A més hi ha episodis de la història que tenen molta de documentació i d'altres que tenen menys i el que passa moltes vegades és que quan hi ha un període previ i alguna gran notícia, queda oblidat i això és el que va passar. Pensa que en el 1898 es perden les colònies espanyoles , llavors, no es parla tant d'aquesta època anterior que era molt pròspera, especial i dura en altres aspectes, ja que aquesta venia de l'esclavitud.