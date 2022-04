Vagues d'escombraries a Barcelona

La ciutat de Barcelona està demanant tots els esforços per evitar la vaga de neteja i escombraries que comença el pròxim dia 24 d'abril. Parlarem amb el president de serveis públics de Catalunya d'UGT, Ramon Cebrián.



- Quina és la situació ara mateix?





Estem igual que fa uns dies, la vaga està convocada com bé deies el dia 24 abril a les nou de la nit fins al dia 29 a la mateixa hora. L'ajuntament i les empreses diuen que volen seure i parlar, però encara no han convocat res i ja estem a divendres. La vaga està convocada des del 25 març i si no hi ha una resposta positiva, continuarem endavant.



- Que demaneu en aquesta vaga?





Volem negociar estrictament les revisions salarials, volem un argument en el cost de la vida.



- Creus que hi haurà una negociació?





Estarem disposats a negociar fins a l'últim moment, però malauradament crec que no hi ha cap mena de possibilitat.



- Quan s'arriba aquest punt és perquè ja fa temps que aneu darrere.



Es van acabar les negociacions perquè les converses que teníem amb la patronal ens deien que no podien accedir a més i si exigíem més, es podria considerar com una provocació.