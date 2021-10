Vaga del sector públic contra l'abús de la temporalitat

Els sindicats convocants de la vaga general de la funció pública el 28 d'octubre - IAC, CGT, CNT, CO, SO i CoBas- han organitzat una "setmana de lluita" amb desenes d'accions arreu de Catalunya per reclamar l'estabilització del personal interí ara que s'està tramitant el projecte de llei per reduir la temporalitat al Congrés.

La IAC pronostica que tindrà "força seguiment", tot i les pressions detectades per les administracions o altres sindicats com CCOO i UGT, segons han explicat en una roda de premsa aquest dilluns.

Segons la IAC, les organitzacions majoritàries estan titllant la vaga "d'il·legal". L'organització, però, defensa que és totalment legítima perquè hi ha una convocatòria estatal, autonòmica i s'ha fet el preavís que pertocava. "Hem de lluitar contra tots els factors però així i tot creiem que serà una vaga de força seguiment perquè el personal interí és conscient que és un moment crucial i que hem de pressionar als partits polítics perquè el projecte de llei canviï", ha dit la secretària general de la IAC, Assumpta Barbens.

El mateix dia de l'aturada hi haurà accions informatives arreu de Catalunya i manifestacions a les quatre capitals. N'hi ha tres convocades a les dotze del migdia: la de Barcelona sortirà de plaça Urquinaona, la de Tarragona des de la Rambla Nova i la de Girona que sortirà del carrer Pompeu Fabra. A Lleida la protesta serà a les 18h00 i començarà al carrer Lluís Companys.

El sindicat ha fet una crida a tots els treballadors públics a sumar-se a les protestes i a seguir la vaga per aconseguir canvis en el text legislatiu que s'està tramitant.

Tal com està plantejat, el decret llei presentat pel llavors ministre Miquel Iceta tira endavant amb unes oposicions que els sindicats creuen que pot derivar en "l'ERO més gran de la història". Ara mateix, hi ha més de 100.000 treballadors interins de les administracions públiques catalanes.

La proposta de la IAC passa per parlar "d'estabilitzar persones i no places" i per rebutjar qualsevol mena d'oposició d'ingrés lliure, que podria perjudicar els treballadors temporals, molts dels quals són dones d'edat avançada i amb càrregues familiars. El sindicat també critica que l'administració no admeti el "frau de llei" que ha comès durant any amb els treballadors interins i inclogui indemnitzacions de 20 dies per any treballat amb un límit de 12 mesos per al personal temporal que no aconsegueixi una plaça en una oposició.

Un dels sectors amb més temporalitat -70%- és el de la sanitat. Segons ha recordat Jesús Frías, portaveu nacional de CATAC-CTS a l'ICS només hi ha un 34% de personal fix. Les oposicions del 2018 per a metges i infermeres encara no s'han resolt del tot cosa que deixa el sector sanitari amb una "precarietat màxima", segons Frias.

Un altre dels sectors amb alta temporalitat és de de l'ensenyament, amb un 40% d'evenutalitat a les escoles i instituts. Tal com estan plantejades les proves, "qui no es presenti aniria al carrer sense indemnització", qui ho faci, però no obtingui la nota mínima seria acomiadat cobrant una compensació amb la possibilitat de continuar a borses de substitució com les que s'han habilitat pels docents però "perdent tota l'antiguitat" i sense la possibilitat de reclamar per frau de llei, ha explicat Iolanda Segura, portaveu d'Ustec-Stes.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlar amb la portaveu nacional d'USTEC-IAC, Iolanda Segura (àudio).