La vacuna contra la meningitis B ja és gratuïta i s'inclou al calendari de vacunes

La vacuna contra el meningocòc tipus B, més coneguda com Bexsero, estarà disponible gratuïtament a Catalunya a partir de dilluns. El ministeri de Sanitat havia anunciat el novembre de l'any passat que la vacuna entraria al programa de vacunació el 2022. De moment, és un immunogen recomanat, però opcional i el cost (100 € per dosi) l'haurà d'assumir la família. El meningococ tipus B és un bacteri que causa una infecció rara amb una incidència de 0,5 per 100.000 persones, amb només 30 casos confirmats el 2020. Tanmateix, els bacteris poden tenir conseqüències molt greus en els nens, com la meningitis i la sèpsia, per això es recomana vacunar als nadons. Parlarem amb l'Elena Moya, vicepresidenta de l'Associació Espanyola contra la meningitis



- Porteu temps lluitant per la vacunació gratuïta?



Sí, és una vacuna que va mostrar la seva eficàcia i va ser aprovada per l'EMA que és la agència europea i malauradament només va passar a les farmàcies del mercat privat al 2015 , per tant, des del 2016 ( quan va néixer l' associació) solicitavem a les autoritats polítiques que fessin el mateix que els nostres veïns anglesos que van ser els primers en ficar-ho al calendari vacunal.



- A Catalunya es gratis, però com queda la resta del país?



Fa 2 anys quasi comença a Lleó, les Canàries i Andalusia , però sí que és veritat que des de la associació espanyola de la meningitis ens hem estat reunint des de llavors amb tots els consellers de la Salut per solicitar aquesta iniquedat territorial. Imagina't que dones a llum a Barcelona i la teva germana a Lleó, un nadó comptarà amb una protecció diferent a l'altre, llavors ens semblava injust perquè qualsevol nadó, depenent del lloc on neixi, ha de rebre la mateixa protecció que la resta. La veritat és que en aquest context Catalunya ha estat pionera i és la primera vegada que una associació es reuneix amb polítics i són escoltats al parlament, hem escrit la història al seu costat.