Usuaris denuncien a Rodalines per no mantenir les distancies de seguretat durant la pnadèmia

Xnet ha presentat una denúncia davant la Fiscalia Provincial de Barcelona contra els responsables de Rodalies de Catalunya, Renfe i Adif per no garantir la distància mínima de seguretat entre els usuaris durant la pandèmia. Una situació que, asseguren, posa en risc la salut dels passatgers. Segons l’entitat els fets poden constituir, per omissió, un delicte dolós de lesions, o, d’un delicte de lesions per imprudència greu, segons el codi Penal. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra ha parlat la portaveu de Xnet Simona Levi. Xnet denuncia que les mesures anunciades pels responsables del servei ferroviari s’han dirigit a responsabilitzar els usuaris perquè no utilitzessin el transport públic a les hores punta. En canvi, argumenten, que no s’ha establert cap referència sobre l’ocupació dels mitjans de transport, ni se n’ha ampliat la capacitat ni la freqüència en la majoria de casos. Davant d’això, l’entitat creu que hi ha “serioses sospites” que “bona part dels usuaris de la xarxa de ferrocarril han estat infectats de covid”, tot i haver pres precaucions. I afegeix que, a conseqüència d’això, “s’han provocat lesions o fins i tot la mort dels viatgers dels trens”, per la qual cosa demanen la “pertinent investigació penal“. Xnet acompanya la denúncia amb fotografies captades pels usuaris i que s’han difós a través de les xarxes socials. En aquests imatges s’hi poden veure andanes i vagons plens de gent, fins i tot amb dificultats per poder tancar les portes. L’entitat fa una crida als passatgers a poder ampliar aquests testimonis i els demana que documentin la situació amb fotografies, i que guardin els bitllets de transport, que es poden enviar a contact@xnet-x.net. També demanen que es denunciïn aquestes situacions a traves de les xarxes socials utilitzant el hastag #RenfeCovid. Xnet també ha presentat una denúncia a l’Agència Catalana de Consum i anuncia que n’hi haurà “d’altres”. A més, també han enviat cartes al ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos; al de Sanitat, Salvador Illa; al conseller de Territori, Damià Calvet, i a la consellera de Salut, Alba Vergés.