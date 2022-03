Unió de Pagesos reclama mesures per pal·liar els efectes de la sequera i l'encariment de costos al sector

JARC(unió de pagesos) està reclamant mesures per pal·liar els greus efectes de la sequera, els efectes de la guerra, la crisi energètica i la covid. Parlarem amb Joan Carles Massot, president nacional de JARC.



- La suma dels defectes de la pandèmia els costos de producció per als preus de l'energia i les conseqüències de la guerra en Ucraïna podrien portar el desproveïment i col·lapse dels ramaders i agricultors?



Crec que no és hora de parlar de col·lapse i desproveïment, però sí que és hora de parlar de costos de producció. De moment no podem parlar de desproveïment perquè si ho fem en referència al conflicte d'Ucraïna, pràcticament totes les entregues que fa aquest país de la seva collita, ho fa des del desembre a febrer, llavors, en teoria tot el que pogut sortir d'Ucraïna, ja ha arribat al seu destí.



En aquest moment aquella és una distorsió sobre aquest fet que fa que moltes vegades s'arribi l'especulació i entren en joc molts centres d'inversió i el que acabarà provocant és una pujada brutal de les matèries primeres i a la llarga acabarà afectant els costos de producció de la nostra ramaderia perquè com ja sabeu l'alimentació ramadera és base en cereals i en aquest cas hi ha una necessitat molt important d'aquests productes per poder alimentar tota la ramaderia que tenim a Catalunya.



- Imagino que aquest panorama era difícil d'imaginar sobretot quan es va dissenyar la política agrària comuna. Creus que en aquestes circumstàncies s'hauria de canviar la marxa del pacte verd per adaptar-lo a la realitat?



De fet, és una cosa que anem anunciant i fets com el que estem vivint, encara ens fan obrir més els ulls perquè tal com s'ha plantejat la nova política agrària, no incentiva la producció, més aviat la penalitza i amb la situació que estem, el que necessitem és ser autosuficients a Europa per poder produir els aliments que mengem.