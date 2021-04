Unió de Pagesos avisa que la caiguda de producció per les gelades requerirà menys mà d'obra

Unió de Pagesos adverteix que la caiguda de producció provocada per les gelades es traduirà en la necessitat de menys mà d'obra a la campanya de la fruita. En el cas de la fruita de pinyol, la davallada serà d'entorn el 40% i en llavor també s'espera una menor collita i fruita de menys qualitat.

En aquest sentit, el sindicat fa una crida als temporers perquè no es desplacin a Lleida si no tenen lligada abans una feina i demana a l'administració que eviti l'arribada de persones des d'altres punts de l'Estat amb intenció de treballar perquè no es repeteixi la situació de l'any passat de temporers dormint al carrer en un context de pandèmia. A la vegada, el sindicat insisteix a reclamar cribratges massius i vacunar a treballadors i pagesos.

Les gelades del març i del darrer cap de setmana van matar moltes flors amb la qual cosa enguany pràcticament no caldrà aclarir i també hi haurà menys feina a collir pel descens de producció de fruita dolça. Això es traduirà en una menor necessitat de mà d'obra durant la campanya. Unió de Pagesos estima que enguany faran falta entre 22.000 i 25.000 persones per treballar a la campanya de la fruita, respecte a les 30.000 d'una campanya normal i que poden arribar a les 35.000 en cas d'un any amb molta producció.

Tenint en compte que la d'enguany serà la segona campanya consecutiva que es desenvolupa en un context de pandèmia i que es requeriran menys treballadors, des d'Unió de Pagesos han fet una crida per tal que els temporers que no tinguin un contracte de treball o una feina aparaulada no es desplacin a Lleida. La majoria de pagesos compten amb els mateixos treballadors, que són fix discontinu, als quals van contractant durant l'any en funció de les necessitats de feina del moment.

A més, el sindicat ha gestionat l'arribada d'uns 200 treballadors colombians a través de contractes en origen que treballaran majoritàriament en centrals fruiteres lleidatanes. Van arribar fa uns dies a Catalunya i es van haver de sotmetre a proves de detecció de la covid-19 i guardar deu dies de quarantena.