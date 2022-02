Unes ulleres de cinema ajudaran els infants mentre es fan una ressonància magnètica

Pels infants fer-se una ressonància magnètica pot ser sinònim d’angoixa, ja que, tot i que es tracta d’una prova indolora, han d’estar molt quiets durant la llarga estona que dura l’exploració, dins d’un tub semitancat què emet sons forts. Per això, en molts casos, cal sedar-los per tal que no es moguin i assegurar l’èxit de la prova d’imatge.

Per millorar l’experiència dels nens i nenes que s’han de fer una ressonància magnètica, l’Hospital Germans Trias i l’IDI Metropolitana Nord han adquirit unes ulleres de cinema que aïllen els infants mentre es fan l’exploració i els permet estar més tranquils. “Gràcies a les ulleres, les nenes i nens col·laboren més amb aquest tipus de prova, ja que estan distrets i no els suposa una experiència traumàtica.

A més, es podrà reduir el nombre de sedacions que es fan actualment, ja que és molt complicat que un nen estigui quiet durant més de mitja hora i això, en molts casos, compromet el resultat de la ressonància magnètica”, assegura Maria Méndez, cap del Servei de Pediatria de Germans Trias a Migdia a COPE Catalunya (àudio).

Aquest dimecres 26 de gener s’ha fet la primera ressonància magnètica amb les ulleres. La Laia i la Blanca, dues germanes de 8 i 6 anys, han estat les primeres en provar-les: “Quan he entrat estava nerviosa, però quan et posen a la llitera, entres i veus la peli, ja estàs tranquil·la.

M’ha semblat molt xulo perquè he vist Toy Story, que m’agrada molt”, explicava la Laia després de la ressonància. Sira Domènech, cap de l’Àrea d’Imatge Pediàtrica de l’IDI Metropolitana Nord, assegura que “aquestes ulleres permeten un sistema d'àudio i vídeo tancat mitjançant fibra òptica que fa que l'infant es trobi com dins d’un cinema.

Tots coneixem la gran concentració dels nens davant una pantalla i és aquest mateix efecte el que volem aconseguir amb les ulleres: poder fer estudis complerts, sense anestèsia en nens de 4 anys en endavant”.

Ulleres solidàries

La compra d’aquestes ulleres ha estat possible gràcies a les donacions que han fet dues organitzacions al Servei de Pediatria de l’Hospital Germans Trias, a través de l’entitat Amics de Can Ruti.

D’una banda, l’ONG ChasCar, que treballa en la lluita contra les malalties infantils, i que l’estiu del 2019 va organitzar dos concursos Sàpiens a Badalona i Alella i va donar els fons recaptats amb les entrades.

D’altra banda, el Club Joventut Badalona, que va fer donació de l’import ingressat de les entrades solidàries de la Lliga Catalana que va tenir lloc el setembre del 2019 a l’Olímpic de Badalona.

L’Institut de Diagnòstic per la Imatge ha col·laborat amb l’assessorament tècnic especialitzat, facilitat conjuntament per l’Àrea de Gestió de la Recerca i Innovació de l’IDI i l’Àrea de Ressonància Magnètica de l’IDI·Metropolitana Nord, més l’aportació econòmica necessària per poder adquirir la nova tecnologia i amb el compromís que l’IDI es farà càrrec del manteniment posterior del sistema, d’aquesta manera oferirà un millor servei als infants que es fan una ressonància magnètica a les seves instal·lacions de l’Hospital Germans Trias.