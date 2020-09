Unes 5.500 persones viuen al carrer a Catalunya

No para de crèixer el numero de persones que dormen al carrer. La ciutat de Barcelona està plena de matalassos i gent dormint al carrer a qualsevol hora del dia. Hi ha xifres que diuen que als carrers de Catalunya podrien estar vivint més de 5.500 persones, tot i que segur ens quedem curts ja que són xifres que segurament s'haurien d'incrementar. I si parlem de personas que no viuen al carrer però que tenen vivendes que no reuneixen les condicions adequades per viure, estaríem ja parlant de 50.000 persones arreu de Catalunya. Avui parlem amb la Susanna Roig que és directora d'intevenció social de Creu Roja Catalunya. Ella ens diu que "darrer dels números estan les persones. I a Creu Roja estem notant i patint el patiment d'aquestes persones. Malauradament la pandèmia el que ha fet és accelerar i incrementar situacions de vulnerabilitat que fan que moltes persones acabin vivint al carrer, o a viure a infra vivendes, pisos que no reuneixen les mínimes condicions. Persones que no tenen ingresos suficients per pagar un lloguer, i fins i tot persones que han de dormir al carrer perquè no poden aconeguir cap tipus de sostre. Hi ha organitzacions com la nostra que intentem fer més real l'estat del benestar on a tots ens agradaria viure. I s'està veient que el que estan fent les administracions no és suficient. Estem parlant de xifres molt elevades, però és molt difícil fer un recompte de les persones que viuen al carrer, és gent que és mou molt, que sovint desconfia i no vol donar el seu nom... Ara a Creu Roja estem més tenint més feina que mai, s'han obert albergs provisionals amb els que hem pogut oferir un espai perquè aquestes persones puguin fer el confinament. Però és evident que això no és suficient i cal una solució més estructural i que entri més a fons a tractar un problema molt greu com és aquest"