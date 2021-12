unaltrenadal, la campanya contra la soledat d'amics de la gent gran

Segons dades de l’INE, a Catalunya hi ha 340.000 persones grans que viuen soles, i en el conjunt de l’Estat aquesta xifra arriba 2.131.000. Segons els experts, aquest factor augmenta el risc de patir soledat no desitjada.

A més, es calcula que el 68% de la gent gran se sent sola, un problema que té conseqüències psíquiques i físiques greus. A aquestes dades, cal sumar la situació provocada per la COVID, la reducció de les interaccions socials i l’augment de les situacions d'aïllament, que han fet incrementar de forma notable el sentiment de soledat.

Campanya de Nadal 2021: #UnAltreNadal

Les festes nadalenques són per a molts i moltes moments de retrobament, caliu i il·lusió. El Nadal del 2020 va ser el primer que no es va poder gaudir en companyia dels éssers estimats, però per a milers de persones grans aquesta és la realitat de cada Nadal, unes dates especials que passen en soledat sense poder compartir-les amb ningú.

Per tal de fer front a aquesta situació, la Fundació Amics de la Gent llança la campanya #UnAltreNadal per fer possible que la gent gran torni a viure unes festes en companyia i amb la il·lusió de compartir moments especials. És per això que durant els mesos de novembre i desembre s'ha reforçat l'acció social de l'entitat amb el focus posat en les festes nadalenques.

Després d’un 2020 en què no es van poder celebrar els Dinars de Nadal, enguany es podran reprendre aquestes trobades amb persones grans i el voluntariat, compartir moments especials, retrobar-se amb amics i amiguesi alçar les copes per desitjar que l’any vinent es pugui tornar a fer una trobada especial.

Volem que la Pilar torni a il·lusionar-se

Aquest any el vídeo de la campanya de Nadal té com a protagonista a la Pilar, una dona de 85 anys que en fa 12 que viu sola. Vídua i sense fills, no té familiars propers i fa temps que passa el Nadal en soledat.





La història relata com aquest podria ser un Nadal més a la vida de la Pilar, però des d'Amics de la Gent Gran volen canviar el final d'aquesta història amb l'Àlex, voluntari de l'entitat, que l’acompanya per fer possible que pugui celebrar les festes i viure Un Altre Nadal.

I, com la Pilar, milers de persones grans que pateixen soledat poden tornar a il·lusionar-se aquestes festes. Aquest és l’objectiu de la campanya #UnAltreNadal, tornar a crear nous records i il·lusions durant aquestes dates, i aconseguir que moltes persones grans visquin moments com el que es mostra al vídeo de la història d'aquest any.

Accions per acompanyar i crida a l'acció ciutadana

En el marc de la campanya #UnAltreNadal es realitzaran les següents accions:

• Grans Dinars de Nadal: s’organitzaran 24 dinars de Nadal a diversos municipis, on prop de 2.000 persones podran sentir la màgia d’aquestes festes amb la companyia d’altres persones grans de l’entitat, de persones voluntàries i de l’equip de la fundació.

• Activitats nadalenques locals: perquè gaudeixin en primera persona de l’ambient nadalenc, s’organitzaran activitats com ara un passeig per veure la il·luminació i decoració de Nadal. Es farà seguint totes les mesures de seguretat necessàries.

• Reforç de l’acompanyament i suport psicològic telefònic, realitzant més trucades telefòniques durant aquestes dates i assegurant-nos que cap persona gran pateix un augment del seu sentiment de soledat.

• Es farà arribar un lot de Nadal a cadascuna de les persones grans que formen part de l'entitat i que rebran de mans de les seves persones voluntàries

Per tal de fer-ho possible, amb #UnAltreNadal es vol sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de mobilitzar-se per acompanyar les persones grans que pateixen soledat no desitjada i demanar la seva col·laboració. A través dels donatius que es rebin, es realitzaran accions que ajudaran a reduir el sentiment de soledat i l'aïllament social que pateixen les persones al llarg de l'any, però especialment durant les dates nadalenques

Albert Quiles, director de la Fundació Amics de la Gent Gran, posa de relleu a Migdia de COPE Catalunya (àudio) “la importància d’explicar a la societat que existeix aquest altre Nadal, que amb pandèmia o sense ella, milers de persones grans passen les festes en soledat. I, al mateix temps, cal traslladar la necessitat de mobilitzar-nos per fer possible que aquestes persones visquin un altre Nadal, un Nadal en companyia que les il·lusioni i contribueixi a millorar el seu estat emocional”.

Les accions que es duran a terme aquest Nadal són possibles gràcies a la contribució de les persones voluntàries, així com al suport de persones sòcies i donants, i d’empreses i entitats que col·laboren amb Amics de la Gent Gran, que es poden consultar al web de la campanya.

Es pot col·laborar mitjançant diverses vies:

• A través del portal de la campanya 'Un Altre Nadal'

• Per Bizum: 01608

• Per telèfon: 932 076 773.