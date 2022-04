Una setmana sense mascaretes a classe

La retirada de les màscares a les escoles obria una porta psicològica molt important, sobretot en els adolescents. Molts d'ells es van veure la cara per primera vegada i aquest fet els hi crea por o inseguretat. Per saber com ha estat la reacció després d'una setmana sense les mascaretes, parlarem amb la cap d'estudis del col·legi cor de maria de la bisbal d'Empordà, Núria Felip.



- Com ha estat aquesta primera setmana sense mascaretes?



El 98% dels nanos que tenim a la nostra escola s'han tret la mascareta, al principi faltaven 4 o 5, però ara ja només queden dos. És veritat que hem deixat passar uns dies perquè s'anessin acostumant, fos per precaució o per inseguretat. Des del primer dia vam deixar clar que era opcional, no és obligatori portar-la, però tampoc treure-la, a partir d'aquí que tothom faci el cregui convenient. En un curt termini es veurà que tot s'està normalitzant. El més important és que entre ells es respectin.



- La reacció entre adults i adolescents és completament diferent.



Tant els nens com teníem moltes ganes de treure'ns-la, però abans hem de ser prudents. Ahir tenia classe amb els de quart d'ESO, soc una persona molt expressiva amb la cara i em van confessar que trobaven a faltar les ganyotes que feia.



- Els alumnes tampoc havien vist la cara dels professors nous.

Tenim una anècdota, un professor no va reconèixer a una altra professora sense la mascareta a través d'una videoconferència. A mi em passa, que no reconec a nens d'1 i 2 de l'ESO.



- Teniu algun alumne que no es tregui la mascareta per vergonya? i si es així, quin protocol seguiu?



De moment no tenim cap protocol perquè volíem veure quina seria la reacció dels alumnes. Sincerament, crec que a finals de setmana, almenys en el nostre institut, ja no quedarà ningú amb mascareta.