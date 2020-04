Una nova eina per mesurar un quilòmetre de radi

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra et volem ajudar a mesurar un quilòmetre, no és fàcil, perquè pensa que les cintes mètriques que podem trobar a les ferreteries no arriben a un quilòmetre i per això ara mateix volem saludar l'Oscar ponts que és soci d'una empresa que ha creat una eina que ens pot ajuda a mesurar aquest quilòmetre, la distancia què hem de mantenir quan sortim el carrer amb els nens des del nostre domicili, avui ens ho explica amb més detalls l'Oscar Ponts: "aquesta eina al final és molt senzilla perquè la vam concebre de manera que no pogués utilitzar tothom i de manera molt ràpida. Entres la pàgina web i hi ha un mapa i pot ser fer clic amb el ratolí o amb el dit si entres demà al mòbil i et dibuixa un punt que hi ha al voltant tota una circumferència d'un quilòmetre ràdio i també té un cercador per si vols cercar la teva adreça de casa variable i la idea és que trobis el teu portal tercer dibuix i aquesta rodona tan senzill com això." Si volem fer un cop d'ull aquesta nova eina podem fer-ho a través de la seva pàgina web 1km.geomatico.es o surt directament buscant 1km al cercador de Google com a primer resultat. Explica'ns com va sorgir la idea ja ho portava al cap fa temps o va ser amb aquesta pandèmia? Oscar Ponts: "Som una cooperativa petita de quatre socis, des de fa temps desenvolupem aplicacions i amb informació geogràfica òbviament molt més complexes que això a més a més també som pares i fa 45 dies que estem confinats a casa amb la canalla i vam tenir la curiositat que tenia tothom en aquell moment des que va sortir la notícia què podíem sortir al carrer amb els nens. Ho vam tenir molt fàcil, ja que, treballem amb aquestes eines però vam pensar a compartir-ho perquè segurament molta gent té la mateixa curiositat i va ser tot en qüestió d'un parell d'hores amb un èxit rotund, amb tres milions de visites en un cap de setmana". Explica'ns també què més desenvolupeu a la vostra empresa Geomatico, Óscar Ponts: " fem també sistemes d'informació geogràfica, treballem per l'administració publica, gent que gestiona coses el territori com el transport públic i moltes més aplicacions".