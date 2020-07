Una nova eina amb intel.ligència artificial permetrà preveure futures epidèmies

Una trentena d’experts sota el paraigua de la Generalitat crearan una eina basada en macrodades i intel·ligència artificial que busca preveure futures epidèmies. L’anomenat Observatori Epidemiològic treballarà amb un gran conjunt de dades no individualitzades que permetran analitzar un procés epidemiològic i, a partir d’aquest, fer previsions i donar una millor resposta a les crisis sanitàries, és a dir, millorar la capacitat de decisió tant dels governs com del conjunt de la societat. L’objectiu és que l’eina arribi a mitjans del 2021. La primera fase del projecte consistirà a incorporar dades de telefonia mòbil, del sistema de salut, del cens i del servei meteorològic per estudiar dos períodes concrets: de l’octubre del 2018 al maig del 2019 i de l’octubre de l’any passat a l’actualitat, és a dir, les èpoques de més impacte de la grip comuna i de la covid-19. Un cop recopilades les dades, es configurarà l’eina en si a través de la intel·ligència artificial, que permetrà comparar aquesta informació amb una situació del present.

En un futur, no es descarta afegir-hi també informació sobre mostres d’aigües residuals, xarxes socials o dades econòmiques.

Saber quan confinar i si la mascareta és efectiva

El projecte ha aconseguit unir actors tecnològics, institucions mèdiques i també centres educatius. “L’objectiu és que pugui ser útil en una posició activa i no reactiva davant de futures epidèmies“

Segons Vicent Ribas Cap de línea d investigaciò en analítica de URECAT “Les simulacions del programa permetran prendre decisions “molt més encertades” davant d’un brot”. Els investigadors volen que l’eina ajudi a respondre a preguntes com quin efecte s’aconsegueix amb l’ús de la mascareta, quants contactes cal detectar per aturar el virus o quan s’ha de començar un confinament. “Són preguntes molt pràctiques i de les quals tots hauríem agraït tenir resposta fonamentada davant de la covid-19”,