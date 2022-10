Una meteorologia cada cop més difícil de preveure

Estem vivint una tardor atípica per aquesta època de l'any. Parlarem de la situació amb el Sergi Corral, meteoròleg de l'Associació catalana d'observadors meteorològics.



- Què està passant?



Aquesta situació meteorològica no és normal per les dates que estem vivint, tenim temperatures molt més elevades del que tocaria, entre 3 i 5 graus més de l'habitual. Fruit d'aquestes baixes pressions i aquesta borrasca atlàntica ens envia una situació estacionària en el sud, és a dir, tornarem a tindre una situació d'entrada d'aire del nord-africà i subtropical com hem tingut tantes i tantes vegades aquest any s'està convertint en una situació gairebé recorrent sobretot a la primavera i a la tardor continuem amb aquest problema.



- El problema d'aquestes temperatures és aquest aire calent que prové d'Àfrica?



Sí, també la pols sahariana que deixa partícules en l'aire i pot contribuir una mica el problema. El fet és que no hi ha renovació de masses d'aire, vam tenir algunes pluges en el mes de setembre i d'octubre, però després no van entrar masses d'aire del nord perquè renovessin l'aire i deixessin marxar aquesta situació tan càlida. Resumint, no hem tingut ventilació i s'ha mantingut la humitat, han entrat aires del vent del sud que han provocat un augment de les temperatures i sensació de xafogor a la costa.



- Què diuen els models?



Anem molt perduts perquè els models meteorològics sobretot els models estacionals que són aquells que fan una predicció a mig i llarg termini, a partir de dues o tres setmanes o més, tenen un component climàtic i això vol dir que les entranyes que fabriquen aquests models es guien pel que ha passat altres anys per aquestes dates i si es dona el cas d'una situació completament diferent de la climàtica històrica, és normal que hi hagi un desfàs molt gran entre els models i el que passarà la realitat més propera.