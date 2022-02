Una malaltia mental encara és un tabú?

La pandèmia de Covid-19 ha erosionat la salut mental d'una gran part de la societat. De la mateixa manera, en persones vulnerables o amb predisposició, ha suposat un augment alarmant dels trastorns mentals.



De manera més concreta, qualsevol situació alarmant o catastròfica (com una pandèmia) suposa el brou de cultiu perfecte per a l'aparició de trastorns relacionats amb la por excessiva.



Així, diversos estudis que han avaluat brots previs de malalties infeccioses com la grip espanyola de 1918 o el brot d'Ebola a l'Àfrica Occidental el 2014 han associat aquests a respostes cognitives, afectives o conductuals desproporcionades davant de qualsevol aspecte associat a aquestes.

De fet, una de les qüestions més buscades a internet aquest passat 2021 són les malalties mentals i la transmissió sexual. Parlarem amb la psicòloga i membre de Doctoralia, Dr. Maria ConsueloVilasánchez.



- S'han disparat les malalties mentals i tot apunta que el pitjor està per venir.



Les malalties mentals arran de la pandèmia s'han multiplicat exponencialment, l'ansietat i la depressió van al capdavant.



- Aquests casos tenen una relació directa amb la pandèmia?



La pandèmia ha influït moltíssim en el fet que hi hagi més casos d'ansietat i depressió. Un dels motius és no saber el que passarà amb la pandèmia, estar sotmesos a situacions estressants com poden ser les noves variants, el canvi constant de protocols o què passarà amb la nostra feina si estem confinats. Abans podíem controlar molt més el que passava al nostre entorn i aquesta sensació l'hem perdut amb la pandèmia. Després també està el contagi emocional en llocs on la gent té ansietat.



- Encara existeix la vergonya de reconèixer una fermetat mental?



Sí, però cada vegada està més normalitzat gràcies als casos que s'han fet públics com a les olimpíades on els esportistes van visibilitzar els seus problemes de salut mental, però de totes formes la gent encara té tendència a amagar-ho, és un aspecte que costa expressar i en moltes ocasions ho porten per dins.