Una de les 15 botigues més antigues d'Europa està a Tarragona

Mai us ha passat pel cap quin és el negoci més antic de Catalunya? En el programa d'avui parlarem del més antic no només de Catalunya sinó possiblement un dels més antics d'Espanya i d'Europa. Estem parlant concretament de la Casa Corderet que es troba al carrer merceria de Tarragona. Hem convidat el Xavi Pagès perquè ens expliqui tots els detalls.



-És veritat que el negoci es va posar en marxa l'any 1631?



Sí, bàsicament perquè en aquella època no existien les botigues, la gent anava a comprar els tallers. Amb el pas dels anys es va crear la botiga, va ser l'any 1751 i segueix sent la botiga d'avui dia.



-El negoci va començar com una botiga d'espelmes?



Sí, sempre ho ha estat.



-Amb el pas dels anys us heu anat envoltant el que demana la societat?



Pensa que amb l'arribada del gas i l'electricitat, evidentment la il·luminació de casa es va anar perdent. Durant un cert temps també es venia en ultramarins, però amb la nova generació l'any 2002 vam decidir apostar per tornar a l'origen i tornar-les a fer o per abastir a fàbriques de menys de 5 km i donar oportunitats a les nostres fàbriques de poder continuar funcionant.



-Un dels problemes amb els quals es troben moltes botigues és el relleu de generació en generació. Com ha estat en el vostre negoci?



S'ha de pensar que les primeres generacions si es van mantenir dins de la mateixa família, però després hem estat els treballadors els que ens hem anat alternant i ho hem anat mantenint dues o tres generacions dins d'una mateixa família, però sempre hem trobat algú que continuï.