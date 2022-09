Una inquiokupació amb amenaces

En els darrers mesos s'ha notat un nombre important de propietaris que tenen a casa seva un inquiokupa. És una persona que tenia un contracte d'arrendament i que ha deixat de pagar, però segueix a l'habitatge.



El procediment és senzill: una persona lloga un habitatge amb tota normalitat. Durant els primers mesos paga rigorosament fins que, simplement, deixa de fer-ho. De vegades és a poc a poc, d'altres de cop.



De vegades hi posa excuses, d'altres no. El propietari, impotent, presenta una denúncia. Comença en aquell moment un procés legal que es pot allargar durant anys fins a fer fora aquesta persona. Al propietari només li queda esperar i veure com el seu deute creix. L'inquilí passa a ser okupa. Es converteix en inquiokupa, la nova modalitat d'okupació.

En el programa d'avui coneixerem un cas directe d'una persona que ho està patint en aquest moment. Ens dona tot els detalls una víctima d'inquiokupació, Víctor.



- Explica'ns el teu cas. Com va començar tot?



Tot va començar a finals del 2019 principis del 2020 quan vaig llogar el pis a una persona d'origen dominica. Era una noia embarassada que es va presentar amb la seva parella a l'hora de visitar el pis. En aquell moment vaig creure que era l'idoni, un perfil familiar. Signem el contracte de lloguer i just quan arriba la pandèmia, van trobar en l'excusa perfecta per no efectuar el pagament del lloguer. El noi treballava en una cadena d'hotels de luxe i em va comentar que estava en ERTO.



En aquesta situació vaig decidir donar un cop de mà a aquesta persona, li vaig comentar d'abaixar-li el preu del lloguer o donar-li facilitats per pagar, però es va aprofitar i va començar a no pagar.



Quan va finalitzar l'estat d'alarma va continuar sense pagar. L'any 2021 me'n vaig a l'atur i arribo al punt de contactar amb ell i li explico que no puc seguim amb aquesta situació i li demano que es posi al dia tant amb els pagaments mensuals com amb tot el que em devia, vam realitzar un document on especificava el deute, però va passar de tot.

Vaig demanar ajudar a una empresa d'ocupació i davant de les negatives de negociació, vaig prendre la decisió de fer-ho per la via judicial.