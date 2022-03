Una explotació lletera a Catalunya per fins a 600 € al dia

L'aturada del transport ha afectat molts sectors, de fet fa uns dies una de les grans empreses del país com és Danone va tenir aturar perquè no tenia matèria primera. Avui parlarem d'aquest sector, el sector lleter i com s'ha vist afectat per saber més ens donarà més informació la cap sectorial del boví de llet de JARC, Roser Serret.



- Com afectat aquestes aturades al sector lleter de Catalunya?



L'aturada del transport realment podem dir que no ho hem patit gaire perquè hem tingut abastiment, això sí, hem patit retards amb l'arribada d'alguns productes, però són aspectes que s'han pogut modificar dia a dia. La recollida de la llet a les explotacions què és el que preocupava moltíssim, de moment tampoc s'ha vist afectada. Nosaltres podem dir que gràcies a la vaga que han fet els transportistes s'ha vist una mica la necessitat d'aquest sector primari que tenim tan potent al nostre país.



- Com està la situació en el sector lleter?

La crisi que té el sector lleter és una crisi estructural que ve de fa molts anys. Creiem que en els anys que venen la sobirania alimentària i l'energia han de ser els principals objectius en la nostra societat i els governs han de defensar aquest sector agrari, ja que realment és la que ens alimenta farem un bé per nosaltres. Ara és un moment molt complicat i molt tensat, perquè a part d'aquesta part estructural que estem patint, s'ha vist agreujada per això, pensa que s'està perdent 600 euros al dia amb una explotació mitjana a Catalunya de 190 vaques, aquesta situació no pot continuar així.