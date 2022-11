Una empresa rescata del malbaratament més de 775.000 quilos de fruites "imperfectes"

L'empresa 'Talkual' de Bellpuig (Urgell) ha aconseguit rescatar del malbaratament alimentari més de 775.000 quilos de fruites i verdures en dos anys i mig.

Es tracta de productes hortofructícoles que són descartats per les grans superfícies per raons estètiques, ja sigui perquè no tenen el calibre fixat pels estàndards o perquè a la pell hi ha taques i imperfeccions que fan que "no entrin per la vista".

Malgrat això, els productes són igualment bons en el seu interior i per tant és poden consumir perfectament sense problema. Marc Ibos i Oriol Aldomà són els dos joves que van apostar per aquesta iniciativa que ara arriba a més de 2.200 clients arreu de l'Estat a través de la venda per internet.

"Talkual' va néixer amb l'objectiu de reduir el malbaratament alimentari per raons estètiques i conscienciar als consumidors que descartar productes del camp perquè no entren per la vista és un problema mundial en un context de crisi climàtica.

Oriol Aldomà explica que volen fer entendre als consumidors que quan van a comprar fruites i verdures en grans superfícies les veuen totes iguals, però al camp, no totes les pomes són de la mateixa mida i els enciams tampoc. Hi ha una part important de la producció – entre un 30 i un 40% segons dades de l'OCU – que s'acaba descartant.

En qualsevol cas, segons els fundadors d'aquesta empresa, no són els clients els qui malbaraten, sinó que el problema ve del procés de distribució.

Consideren que la ciutadania està cada vegada més conscienciada que cal apostar per un model "responsable i sostenible".

Es basen els números als que han aconseguit arribar en 2 anys i mig de funcionament. Actualment, distribueixen a més de 2.100 clients subscrits d'arreu de l'Estat i setmanalment fan enviaments d'entre 1.400 i 1.500 caixes de fruites i verdures "imperfectes".

A les caixes de 'Talkual' els clients poden escollir entre comprar només verdures, fruita o una combinació dels dos productes. Sempre és producte de temporada que ha quedat descartat.

En aquesta època, són molt comuns els moniatos, que en aquest cas arriben en un calibre molt superior al que hi ha a les botigues convencionals.

Com que són tant grans es descarten però aquí els aprofiten. Per contra, també hi ha melons que són més petits però igual de bons, peres amb taques a la pell, magranes que no són del tot rodones o unes prunes que van patir una pedregada a principis d'estiu i tot i així van créixer i ara mantenen una ferida cicatritzada però tot el gust i propietats alimentàries.

"Als pagesos els costa creure que els comprarem producte que llencen"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Marc Ibos destaca que ja compten amb 90 productors de qui es proveeixen de fruites i verdures imperfectes. Hi ha productes que els arriben amb més "merma" que d'altres però en general són fruites i verdures que no es comercialitzen per estètica.

És per aquest motiu, que assegura que a molts pagesos els ha costat creure's que algú els volia comprar allò que quedava destriat per a ser destruït directament o derivat a una subproducció com podria ser els sucs.

En aquest sentit, Ibos es mostra satisfet de la seguretat que aporten al sector agrícola de la zona perquè hi ha una "sinèrgia" que suposa un "win win" entre ells i l'empresa.

Ded que va es va crear, 'Talkual' ha passat d'una facturació anual de 800.000 euros a 1,5 MEUR. L'empresa compta amb 16 treballadors, 3 dels quals són persones en risc d'exclusió social. La major part de clients que tenen en cartera són de grans ciutats com Madrid i Barcelona.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat de malbaratament alimentari a les escoles amb el responsable del projecte "Pesa i Pensa". Martí García (àudio).