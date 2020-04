Una empresa catalana crea una máquina para desinfectar y reutilizar mascarillas

Hoy en Migdia en Cope Cataluña y Andorra, continuamos hablando de uno de los productos más demandados en estos días de confinamiento: las mascarillas, que se han hecho indispensables durante esta pandemia.

Este uso ha hecho que se haga importando reutilizar las mascarillas en muchas ocasiones. Hay una empresa, situada en el Bages, que se llama E.Vila Projects. Son especialistas en aeronáutica, y han conseguido desinfectar y reutilizar esta mascarilla que ya hemos usado.

Han creado una máquina que desinfecta la mascarilla para que se pueda volver a utilizar.

Hablamos con Eugènia Vila, la directora general de E.Vila Projects. "Nosotros somos una empresa de ingeniería que llevamos desde 1993 esforzándonos en aplicar la tecnología infrarroja y ultravioleta."

Es una tecnología combinada por ellos mismos "Esto es precisamente lo que reproduce el espectro solar. El sol tiene la banda de infrarrojo y la banda de ultravioleta. Esta última se puede dividir en la A, la B, que son las beneficiosas para el ser humano, y también la C. La C es la que nos filtra la capa de ozono, y sería mala para las personas, haría daño a la piel y los ojos." afirma la directora de E.Vila Projects "Justamente concentrando esta banda C ultravioleta es la que usamos para desactivar la cadena de ADN de virus y bacterias, e impedimos que se reproduzcan." explica

La idea surge de la necesidad de estas herramientas de autoprotección "Nosotros viendo la escasez que había de mascarillas pensamos en como podríamos ayudar a combatir esta pandemia, y aplicamos estas dos tecnologías, y el resultado ha sido espectacular." Dice Eugenia "Ya tenemos hechas las analíricas microbiológiques y los resultados son muy buenos. Nunca nadie había combinado estas tecnologías, es un producto totalmente pionero, ya lo tenemos desarrollado, hemos entregado varias máquinas en varios hospitales. El funcionamiento es muy sencillo" concluye.