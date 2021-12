Una desena d'equips multidisciplinars atendran joves amb problemes mentals

El Departament de Salut ha posat en marxa una desena d'equips guia per atendre joves de 12 a 25 anys amb trastorns psicopatològics greus i amb atenció complexa. Aquests equips estaran formats per quatre professionals, però de cinc disciplines: psicòlegs, psiquiatres, infermers, treballadors socials i educadors socials.

La idea principal és apropar-se als joves, ja que aquests presenten situacions complexes més enllà de la problemàtica mental, així com problemes per acudir als serveis.

Per això, aquests professionals aniran "al carrer, al bar", al domicili o allà on el pacient estigui. D'altra banda, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha anunciat 54 equips més a partir del 2022 per atendre altres pacients amb crisis agudes.

El president del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions, Joan Vegué, ha explicat que era necessari posar en marxa nous dispositius per atendre un col·lectiu que no acostuma a vincular-se amb el sistema que l'ha d'atendre.

Ha afegit que també es busca fer una atenció "centrada en la persona" evitant precisament que les persones hagin d'anar als serveis i fent que aquests vagin a les persones. "Anirem al bar, al carrer, a un centre...utilitzant la família però també els amics per aconseguir que comencin realment una trajectòria terapèutica", ha detallat.

A més, aquests equips plantegen la idea d'interdepartamentalitat, ja que s'allunya de la de fer un abordatge només des de la salut mental. La directora d'un dels equips guia i psiquiatra infantil-juvenil, Àrea Autet, ha fet autocrítica i ha reconegut que fins ara aquets joves no havien estat atesos com necessitàvem perquè l'abordatge s'havia compartimentant.

Una comissió territorial operativa serà l'encarregada d'analitzar els casos que els hi arribi. Cada equip portarà entre 20 i 25 pacients a la vegada. Autet ha destacat que l'objectiu és treballar amb la persona el temps que faci falta fent un acompanyament però no crear una dependència, de tal manera que aquesta persona recuperi el seu projecte de vida.

En la primera fase de desplegament, l'atenció s'adreça a adolescents i joves d'entre 12 i 25 anys; a persones amb trastorn mental i de conducta d'intensitat greu o moderada, i vinculats al consum de substàncies; a persones que presenten conductes disruptives o transgressores, que generen alarma en l'entorn social, familiar, educatiu o laboral; i persones que amb dificultats a l'hora de mantenir habilitats socials, interaccionar i comunicar-se.

Tant Vagué, com Autet com Argimon han volgut diferenciar el col·lectiu al que es dirigeixen aquests equips, joves amb complexitat greu, dels problemes que ha generat la pandèmia.

Vagué ha reconegut que ha augmentat la incidència de problemàtiques de salut mental, com trastorns de la conducta alimentària o intents de suïcidi, però ha afegit que ja s'hauria arribat al màxim i no continuarien creixent. Ha afegit que si hi ha problemes de llistes d'espera s'han d'anar resolent.

En aquest sentit, Autet ha demanat no confondre els problemes mentals amb l'afectació en el benestar emocional conseqüència de la pandèmia. Aquesta psiquiatra ha reconegut que seria un error que tot es pretengués derivar a la salut mental i ha fet una crida a la societat a ser conscient que hi ha problemes que són socials.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la professora del departament de psicologia de la Universitat de Girona i co coordinadora del grup de recerca infància, adolescència, drets dels infants i la seva qualitat de vida, Mònica González Carrasco (àudio).