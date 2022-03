Una de cada 5 dones "runners" a Barcelona ha patit assetjament sexual

Una de cada cinc dones que surten a còrrer per Barcelona ha patit algun tipus d'assatjament sexual. Ho diu un estudi del RACC que alerta de la sensació d'inseguretat que tenen les corredores. La majoria d'aquestes situacions passen per carrers mal il.luminats, en parcs, i més de la meitat, un cop que és fosc. L'Alba Rey és cap d'estudis de mobilitat del RACC, i ens explica que: “La xifra de dones que han patit assetjament mentre fan running és més del doble que la xifra d'homes. Al nostre estudi hem demanat quines zones generaven més inseguretat, i obviament l'inseguretat augmenta molt a la nit, i normalment són les árees més perifèriques amb manys trànsit de persones i vehicles, com Montjuich a la nit, o l'Avinguda del Paral.lel, però també el front marítim o el parc de la Ciutadela o Collserola, que són llocs molt habituals de la pràctica d'aquest esport. Això porta a moltes dones a evitar còrrer durant la nit, o en determinades zones. El 94% de les dones prenen mesures de seguretat quan corren pel carrer, eviten anar per llocs solitaris o mal il.luminats, i trien franges horàries en les que hi hagi trànsit. Còrrer en companyia també és una solució. L'enquesta l'hem fet a més de 10.000 runners de tota Barcelona, el 43% eren dones. El 67% de les dones còrren soles durant el dia, però a partir del moment en que es fa fosc, les dones prefereixen còrrer en companyia, cosa que no passa amb els homes. Existeixen fins i tot aplicacions que serveixen per trobar-se amb corredors per còrrer en grup. Des del RACC recomanem als corredors i corredores, per exemple, que no facin servir auriculars, perquè vas més aïllat i ets menys conscient del que passa al teu entorn. Però el més important són les recomanacions que fem a l'Administració. Es tracta d'un model de ciutat que ha de garantir la igualtat, no només quan es surt a còrrer, sinó en qualsevol aspecte del lleure o de la nostra vida. Hem de tenir una ciutat segura, i en aquest cas hem volgut conèixer el sector dels runners, però els punts negres de la ciutat s'han de solucionar en tots els àmbits”