"El último Tahúr"

Si us agraden els còmics esteu d'enhorabona perquè s'està celebrant el mes del còmic a FNAC. Avui parlarem del còmic " El últimoTahúr" de RodrigoSopeña i Juan de Pozueloque estarà demà dijous signant exemplars a les 6:30 de la tarda a FNAC de l'Illa diagonal. Tenim com a convidat a un dels seus autors, RodrigoSopeña.



- Tu ets el guionista, com vas acabar fent aquest còmic?



Vaig escriure el guió de " El últimoTahúr" quan estava estudiant a la universitat i era una història que vaig descobrir sobre un personatge fascinant i vaig pensar que s'havia de convertir en un guió. Estava escrit i guardat en un calaix des de 1998, quan vaig començar a fer televisió i cinema vaig conèixer a Juan de Pozuelo i va ser quan li vaig proposar convertir aquest guió en un còmic.



- En aquesta ocasió va ser el guionista qui va convèncer el dibuixant.



Em va costar moltíssim trobar a dibuixants fins que de cop i volta un amic en comú em va comentar que Juan de Pozuelo estava desitjant fer un còmic.



- Fa la sensació que era cosa del destí.



Tenia molta il·lusió que aquell guió veiés la llum, però era molt difícil que es convertís en una pel·lícula per què és una història què passa en 1902 i necessitava una gran producció. La part bona del còmic és que et permet plasmar tota la teva imaginació i el cinema costa molts diners.



- La història del còmic es situa l'any 1902 on el personatge Andy es guanya la vida fent trampes al pòquer.



El personatge és real, va existir un noi que es deia Erdnase que vivia fent trampes de les cartes, i sense que hi hagi una explicació lògica l'any 1902 publica un manual on conta totes les trampes que ell coneix, lògicament ho pública amb un sinònim què és Erdnase i just després desapareix.