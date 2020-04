UGT: La sortida d'aquesta crisi no es pot fer a base de reformes laborals

Hem volgut parlar amb el Secretari General de la UGT a Catalunya, Camil Ros ,per preguntar-li com veuen des de la UGT aquest primer de maig: "El panorama és difícil, no ens enganyem. Però també et diré que hi ha missatges intencionats que volen pintar-ho tot molt negre per poder acomiadar més, per poder justificar mesures que no toquen. Això ho hem de tenir en compte, veure què pretèn el Fons Monetari Internacional i altres organismes. El Govern de la Generalitat ha donat una dada avui en la que diu que aquest any el PIB pot baixar un 7%, i l'any que ve recuperar-se un 6%. Doncs això ja ens sembla una mica més reaonable, no es negre, negre... es gris. Potser gris fosc, però no negre. He sentit discursos apocalíptics, alguns diuen que no ens recuperarem fins al 2025... i tot això només genera por, i a por fa que la gent consumeixi molt menys, que compri molts menys bens de consum, i aquesta roda fa mal. El consum intern és clau, perquè l'extern no vindrà. Per això és important donar seguretat a la gent. Segons com vagi el procés de desescalada, moltes activitats tindran dificultats per aconseguir els seus ingresos mínims. I tenim un altre problema: Aquest primer de maig havíem d'haver celebrat la derogació, al menys parcial, de la reforma laboral, i de moment aixó no s'ha produït. Volem dir-li al Govern que no ens oblidem de tot això. La sortida de la crisi anterior va ser a través de reformes laborals, i així li va anar, de malament, a tanta gent. La sortida d'aquesta crisi no es pot fer a base de reformes laborals que generin més precarietat.