UGT Catalunya no veu clara la vaga a Renfe

Hi ha uns serveis mínims del 66% en hores puntes en aquesta vaga convocada a Renfe des del dilluns dia 7 i fins a 11 de novembre. Parlarem amb el portaveu de Renfe UGT cat, Francisco Cárdenas



- Quins són els motius per convocar aquesta vaga?



Segons CGT és un tema de conveni i fins i tot tenien una justificació per aquest divendres on hi havia un preacord de conveni amb una majoria del comitè general d'empresa del 85% amb el sindicat UGT i CCOO. Esperàvem que s'hagués desconvocat per aquests motius, però sembla que mantenen la vaga.



- No tots els sindicats comparteixen la idea d'aquesta vaga?



No, només un sindicat. El divendres passat va haver-hi un acord amb l'empresa de negociació de convenis on un 85% del comitè general de tota la representació de la Renfe de tot el país estava a favor d'aquest acord, per un conveni que ja està molt avançat i en plenes negociacions i per això no volem que enmig d'aquestes negociacions es convoqui una vaga, si sortís tot, ja veuríem, però d'entrada no entenem el perquè.



- Fa la sensació que hi ha poca coordinació en la qüestió sindical.



En això es basa aquesta cohesió, hi ha coses que no podem negociar com per exemple el tema econòmic perquè ve per part dels pressupostos generals de l'Estat en ser una empresa pública.