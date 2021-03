Eduard Porta és expert en comunicació i tecnologia mòbil. Cada dimarts ens explica, a Migdia COPE Catalunya, totes les novetats de la setmana.

Twitter anuncia la funció Super Follows, que permetrà als usuaris cobrar per tuits i contingut



Twitter tindrà un model de pagament anomenat 'Super Follow', Mitjançant un pagament de 4,99 dòlars mensuals, els usuaris podran accedir a continguts exclusius d'aquells creadors de contingut que habilitin l'opció.



La funció de pagament Super Follows encara es troba en fase de desenvolupament, però Twitter ja ha detallat que el contingut pel qual es podrà cobrar poden ser tuits, accés a un grup, alta a un butlletí informatiu o una insígnia que indiqui el suport al tuitero



Sony afirma que el subministrament de PS5 millorarà a partir de la segona meitat de 2021



Trobar una PlayStation 5 (o Xbox Sèries) des del seu llançament al novembre de l'any passat és una tasca extremadament difícil, una situació que no sembla que es vagi a solucionar en pocs mesos. A principis de febrer Microsoft va dir que el subministrament de Xbox Sèries serà escàs fins a juny i Jim Ryan, president i director executiu de Sony Interactive Entertainment, ha comentat exactament el mateix per a PlayStation 5.

I se sumen mes problemes ja que PS5 es pot usar per a la mineria de criptomonedes quan ja de per si mateix és difícil aconseguir-la.



Huawei es prepara per a fabricar cotxes elèctrics



El gegant de les telecomunicacions estaria preparat per a fer la seva entrada per la porta gran en la producció d'actuacions elèctriques. Huawei té plans per a llançar cotxes elèctrics amb el seu logotip en el capó pròximament.



Huawei porta temps dissenyant els seus cotxes elèctrics internament. Amb la finalitat d'enfortir les seves ambicions, Huawei hauria confiat el projecte de producció a Richard Yu, cap de la divisió d'electrònica de consum, un dels responsables que va portar a la companyia xinesa a convertir-se en un dels majors fabricants de telèfons tipus telèfon intel·ligent del món.





L'anomenada a revisió més gran de la història del cotxe elèctric li costarà a Hyundai 900 milions i 82.000 bateries



Hyundai Motor Co reemplaçarà les 82.000 bateries dels cotxes elèctrics i camions a tot el món, pel perill d'incendi de les cel·les de bateria produïdes per LG Energy Solutions.



Hyundai començarà la substitució de les bateries en 75.680 Kona Elèctric, 5.716 IONIQ Elèctrics i 305 autobusos Elec City, a partir del 29 de març a Corea del Sud i a partir d'abril en els mercats estrangers

El cost d'aquesta històrica substitució de bateries serà de 899 milions de dòlars



E3, Comic-Amb i Animi Expo cancel·len les seves edicions físiques per segon any consecutiu



La pandèmia de COVID-19 continua passant factura i per segon any consecutiu tres dels més grans esdeveniments de la cultura *eek que se celebren en el món han estat cancel·lats, com a mínim en el seu format físic. L'organització de la Comic-Amb de Sant Diego ha anunciat que la edició de 2021 s'anul·la i serà virtual, mentre que l'E3 i l'Animi Expo apareixen com a esdeveniments cancel·lats.