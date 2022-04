Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio).

Sony inverteix 1.000 milions de dòlars en Epic Games

Sony ha realitzat una nova inversió en Epic Games que en aquesta ocasió ascendeix als 1.000 milions de dòlars.

És la tercera vegada que la companyia japonesa posa diners en el desenvolupador responsable de Fortnite i Unreal Engine, però mai abans havia aconseguit una xifra com aquesta.

En 2020 Sony va realitzar una inversió estratègica de 250 milions de dòlars en Epic Games i en 2021 va participar en una ronda de finançament amb 200 milions de dòlars.

Kirkbi Invest, el propietari de Llec, tambien ha invertit 1000 milions de dòlars en Epic Games.

Epic Games va de debò amb el metavers i en aquest cas un metavers per a nens al costat de Llec

Twitter afegirà un botó per a editar tuits

Twitter ha anunciat que es troba treballant a introduir un botó que permetrà editar tuits. Aquesta característica ha estat tan sol·licitada pels usuaris de la xarxa social que amb el temps s'ha convertit en un meme.

La idea de Twitter és que els usuaris de la plataforma tinguin l'opció d'editar els tuits publicats per a corregir errors tipogràfics i faltes d'ortografia entre altres fallades, sense que això afecti les respostes ni al comptador de retuits i m'agrada. La xarxa social començarà a provar el botó editar en els pròxims mesos

La seqüela de Zelda: Breath of the Wild es retarda i Monkey Island tornarà enguany

Eiji Aonuma, productor de la sèrie The Legend of Zelda, ha anunciat que la seqüela de Zelda: Breath of the Wild ha estat retardada i ara s'espera que estigui disponible en 2023 per a Nintendo Switch I Ron Gilbert va anunciar ahir via twitter el desenvolupament de Return to Monkey Island, un nou lliurament de la clàssica saga d'aventures gràfiques que està sent desenvolupada pel mateix Rom Gilbert, el dissenyador i director del joc original.

Ara com ara podem confirmar que es tracta de la continuació de Secret of Monkey Island (1990) i Monkey Island 2: LeChuck's Revenge (1991).