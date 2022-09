El turisme rural cau a nivells prepandèmics aquest estiu

Amb l'inici del nou curs escolar posem punt final a la temporada estiuenca. És un bon moment per analitzar com ha anat la temporada a les terres de Tarragona, per fer-ho hem convidat al senyor Francesc Pintado, president de la federació d'empresaris de l'hostaleria de la província de Tarragona.



- Quina seria la teva valoració d'aquesta temporada estiuenca?



La valoració és més que positiva, ha estat una temporada excel·lent, els números de facturació en molts casos han superat a la temporada del 2019 (data de referència ho vam batre el rècord) . Després d'aquests dos anys tan durs de pandèmia ho necessitàvem, ja que portàvem una motxilla de préstecs per poder sobreviure.



- La inflació us ha afectat en alguns aspectes?



No, podríem dir que hem vist un comportament de consum amb unes ganes boges de tornar a sortir i també ha tornat al client internacional a la Costa daurada i les terres de l'Ebre. Aquesta inflació al que ha comportat que la rendibilitat s'hagi vist afectada, però encara i així hem sortit tots a consumir. Hem tornat a les xifres de l'any 2019 a la costa, però durant els anys 2020 2021 vam buscar entre tots plegats espais oberts o de natura amb poca massificació i van ser anys històrics per la part de l'interior.



- L'inici de curs del passat 5 de setembre ha afectat la temporada?



Això ens ha fet molt de mal, la temporada turística són cent seixanta dies on hem de fer l'any, sobretot la part vacacional de la costa, ja que tanca fins al següent estiu, no obre ni per Nadal ni durant els ponts. Retallar set dies en període de màxima facturació, pel fet que la primera quinzena de setembre sempre ha estat fort, fa molt de mal als establiments, cultura o restauració.