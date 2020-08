Tsunami Veïnal: "L'Ajuntament de Barcelona ens ha decebut, i molt"

Avui dilluns 31 d'agost, a les 10 del matí, el Tsnami veïnal de Barcelona, que agrupa més de 40 entitats de més de 20 barris de la ciutat, ha llegit un manifest per recordar l'Ajuntament de Barcelona que s'estan vivint uns moments molt delicats i que la ciutadania necessita del seu consistori. Volem saludar al portaveu delegat del moviment Tsunami Veïnal, el Manel Martínez Vicente, que ens ha dit què li han volgut recurdar a l'Ajuntament de Barcelona a través d'aquest manifest: "Ja ho vam fer al maig, i no vam tenir resposta. La tempesta es veu de lluny, i el que hem de fer és una bona previsió. I ara mateix no estem tenint un govern municipal que sigui àgil, que faci front al que ve. Necessitem que aquest Ajuntament sigui qui ens acompanyi, qui ens doni la mà i ens ajudi en les nostres lluites. Nosaltres hem donat una confiança a uns polítics perquè ens ajudin en moments crítics, i veiem que no fan res". Preguntat sobre si l'Ajuntament de Barcelona ha decebut als veïns, el Manel es mostra contundent: "Ens ha decebut i molt. No podem entender com els serveis socials municipals continuen tancats, i els que estan oberts van a mig gas. Han hagut de sorgir xarxes de suport als barris. Hi ha famílies que no tenen res per emportar-se a la boca. El que volem és que l'Ajuntament s'ocupi de tot això. Un altre exemple: La brutícia que hi ha a Barcelona és brutal, i en aquests moments d'emergència sanitària la neteja és bàsica. A més tenim tot un grup de gent en risc de perdre el treball, i si aquesta gent no es mor de Covid es morirà de misèria. El que demanem és un pla àgil per ajudar a tota aquesta gent, als eixos comercials, als mercats municipals... Veiem com es gasten els diners en una campanya dient "Barcelona té poder"... que ens sembla que no fa falta, que els diners haurien d'anar a un altre lloc.