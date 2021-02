El TSJC ha admès a tràmit el recurs de la patronal de l'oci nocturn contra la limitació d'horaris per la covid

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem amb la patronal de l'oci nocturn a Catalunya perque el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès a tràmit el recurs de la FECASARM contra la resolució de la Generalitat que limita l’horari d’obertura de bars i restaurants per la pandèmia del coronavirus. L’escrit presentat per la patronal catalana de l’hostaleria i l’oci nocturn es basa en el recent dictamen del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, que ha permès la reobertura dels bars i restaurants d’aquest territori, malgrat les restriccions que havia marcat el govern basc. La FECASARM sol·licita al TSJC l’obertura de la restauració amb servei continuat fins a les 22 h. També demana que les activitats d’oci nocturn de cafè teatre, cafè concert i sala de concerts puguin funcionar amb el servei de bar. Un dels arguments que utilitza l’organització empresarial per fer aquesta petició és l’assaig clínic que es va dur a terme a la Sala Apolo el desembre passat. La FECASARM també aporta una prova pericial elaborada per una consultora que conclou que “més d’un 70 % dels brots i contagis provinents de l’àmbit social s’han produït en reunions de familiars i amics i que només el 3 % s’han notificat en l’àmbit de la restauració”. A més, argumenten que el tancament i les obertures intermitents “estava justificat tan sols per a les festes nadalenques” per “evitar les llargues sobretaules pròpies d’aquelles dates”, tal com s’exposava a la resolució del 19 de desembre del 2020. Des de la FECASARM justifiquen la necessitat d’adoptar la mesura cautelar pel “dany irreparable que estan patint milers d’empreses a Catalunya a causa de les restriccions desproporcionades i innecessàries que estan patint”. Asseguren que el Tribunal Superior de Justícia del País Basc va dictaminar en el mateix sentit, amb l’argument que “el dany no serà reparable si els locals tanquen definitivament”. A més, la FECASARM assegura que “els ajuts concedits per l’administració han estat del tot insuficients i que el proper 14 de març del 2021 finalitza el termini per presentar concurs de creditors a totes aquelles