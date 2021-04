Troben prop de 4.000 gravats medievals a la Vall d'Àssua

El Grup d'Arqueologia d'Alta Muntanya de la UAB-CESIC ha documentat, en un indret de 101,03 hectàrees de la Vall d'Àssua (Pallars Sobirà), 3.940 gravats localitzats en 372 roques. La documentació va començar l'any 2019 per encàrrec de Cultura i ha finalitzat aquest any. Es tracta de gravats de l'edat mitjana (segles XIV-XV) i, a molt estirar, inicis d'Època Moderna. Entre els elements que permeten l'aproximació cronològica destaquen col·leccions d'armes militars, vestits, elements singulars com ballestes o cornamuses i inscripcions. Una de signada per Pere Arnau i amb data 1319 és la més concreta que s'ha trobat. La gran quantitat i qualitat de gravats concentrats en un mateix indret converteixen aquest espai en un lloc únic del Pirineu.

Els gravats es localitzen en cotes d'entre 1.230 metres d'altitud i els 2.060 metres i es distribueixen per un terreny de 3,3 quilòmetres de longitud. Es tracta d'una zona de difícil trànsit amb orografia complicada que des del punt de vista arqueològic planteja diferents reptes. Ermengol Gassiot, arqueòleg de Grup d'Arqueologia d'Alta Muntanya, ha explicat que acostumats a prospectar i fer recerca a l'alta muntanya en unes altres circumstàncies haurien deixat aquest espai com "improductiu", des del punt de vista patrimonial.

Però van ser un grup de veïns de la Vall d'Àssua que l'any 2018 van alertar als arqueòlegs de la presència "d'una gran quantitat de gravats" a la zona. Tots ells es localitzen a l'aire lliure i són motius gravats a la roca mare, en superfícies llises, majoritàriament, orientades cap al sud.

L'arqueòleg Oscar Augé ha parlat d'un corpus de gravats "d'una excepcionalitat molt alta" i ha detallat que elements que en ells apareixen representats com escuts, espases, vestimentes o ballestes han permès la seva datació a l'època medieval.