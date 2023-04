Es tripliquen les trucades per bullying

Un mes després del lamentable suïcidi de l'adolescent de dotze anys a Sallent, les trucades per assetjament escolar s'han triplicat. La societat ha aixecat les orelles davant d'aquesta situació i per aquest motiu en el programa ho analitzarem amb el psicòleg, Ferran Barri.





- Per què s'han triplicat les trucades per assetjament escolar?



Malauradament, han passat coses greus que han sortit en els mitjans de comunicació i aquest fet ens torna a sensibilitzar. La gent està una mica més alerta amb l'assetjament escolar, en aquest moment tenim la pell més fina. Com passa amb tot pot haver-hi falsos casos, però val més investigar-ho i quedar-nos tranquils, que quedar-se de braços plegats. Hem d'estar receptius i sensibles a qualsevol situació que un nen o nena pugui patir. Sobretot els hem d'escoltar i valorar la seva situació, tant des de l'escola com des de la família i sobretot ajudar-lo a enfrontar aquesta situació.



- Com han de reaccionar els professors davant d'aquesta situació d'assetjament?



És molt important la prevenció i la detecció precoç. En el centre docent aquestes situacions passen a l'esquena dels adults i per aquest motiu pot ser difícil detectar-ho i quan es fa la situació està bastant avançada. Així i tot, hi ha uns indicadors que hem de tenir presents quan els observem com poden ser les relacions que es produeixen a dins de l'aula i les situacions personals. Les persones que pateixen bullying són aquells nens i nenes que normalment arriben tard perquè no volen trobar-se amb els seus assetjadors pel passadís o pel carrer, busquen qualsevol excusa per fer-nos algunes preguntes quan acaba la classe per no sortir amb aquelles persones que els hi fan la vida impossible, són aquells que tampoc volen sortir al pati perquè tampoc volen assumir la situació que els hi espera a fora o que a l'hora del pati sempre estan a prop dels professors i professores, és a dir, busquen el contacte i la presència de l'adult en espais segurs.