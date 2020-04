Es tripliquen les sol.licituts d'ajut a Càrites Catalunya

Tothom està parlant de l'activació a partir del mes de maig de l'ingrés mínim vital. Es tracta d'una renda mínima compatible amb altres fonts d'ingressos de les famílies que pot beneficiar a un milió de llars. En total aquest ajut podria arribar a uns tres milions de persones. Volem parlar del tema amb Franecsc Roig, que és president de Càrites a Catalunya, una organització que està veient com aquests dies s'han fins i tot triplicat les demandes d'ajuda que reben: "En un exercici de realisme, hem d'afrontar el que tenim. Però no amb retòriques de cara a la galeria, com a vegades dona la sensació que és el que busquen els polítics. Càrites és conscient que les persones són prioritàries, per damunt de qualsevol altre línia d'actuació de caràcter polític, ideològic o fins i tot econòmic. La problemàtica que ens ve a sobra serà molt gran. Nosaltres calculem que serà molt dura. Si en un mes, Càrites Catalunya ha tingut un increment de sol.licituts d'ajuts que han triplicat el que teníem fa un mes, la previció és extremadament delicada. Aleshores hem d'intentar demanar als organismes públics que tenen les competències per poder donar solucions, que ens donin alternatives per minitmizar aquesta crisi. Nosaltres detectem problemes amb l'habitatge: problemes amb lloguers, etc... Tenim problemes amb els ingressos mínims que tenen determinades famílies i persones que viuen soles. Persones grans que no estan afectades pel Coronavirus però que estan confinades... Moltes problemàtiques. Què passarà amb la renda mínima vital ? Doncs tot això és una perspectiva a llarg termini, perquè com tothom sap posar en marxa una llei vol dir tot un procés de debat en el Congrés, i després s'ha d'aprovar. Això vol dir que la renda mínima vital, que és un objectiu necessari, no dic que no, però Càrites, en aquest moment, el que demana és prorrogar les rendes bàsiques concedides"