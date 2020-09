Es tripliquen els narco pisos al barri del Raval en el que portem d'any

Avui volem parlar amb algun dels veïns del barri del Raval de Barcelona. I és que els veïns estan molt farts, i ja han denunciat en moltes ocasions que els narcopisos no paren de crèixer. Malauradament hem de parlar de xifres molt dolentes, i és que els narcopisos s'han triplicat en aquest any 2020. Les entitats veïnals diuen que l'empobriment arran de la pandèmia és una de les causes. Demanen solucions socials i no policials. Avui hem parlat amb el Joan, un veí del Raval, que ens explica la situació actual al barri: "Avui en dia la situació és molt negativa. Hi ha una enorme inmunitat per fer qualsevol tipus d'acció il.legal. Truquem a la policia, a la guàrdia urbana, però sempre ens diuen que no poden fer res, perquè troben quantitats petites de droga". Què és un narco pis? "És un pis, normalment ocupat per gent que es dedica al narco tràfic, i hi ha gent que ve a comprar. Són gent que s'ha anat reinventat durant els anys. Abans el consum es feia dintre, però ara no es fa sempre així. I ells ja saben com fer-ho per tal que la policia i la justícia no els pugui enganxar. I això ho hem de patir els veïns que vivim a la porta del costat. La impunitat de la ocupació existeix, molts okupes diuen que només ocupen pisos de bancs, però això no és cert. I aquests okupes tenen una impunitat increïble. Ningú fa res, i la situació va empitjorant. Hi ha tota una xarxa realment complexa, aquesta gent està molt ben organitzada, i ni la justícia ni la llei està feta per actuar contra aquesta gent. I estem parlant de mols pisos amb moltes porteries, i setmanalment patim diversos intents d'ocupació, i gràcies als veïns que cada cop estem més organitzats, evitem moltes ocupacions"