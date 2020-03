El Tricicle ofereix els seus espectacles al seu canal de Youtube

Avui us volem apropar ofertes perquè passeu millor aquest cap de setmana. Per Migdia Cope Catalunya i Andorra ha passat l'escriptor, productor, guionista Paco Mir, un dels components del Tricicle. El Tricicle intenta acomidar-se del seu públic... però no pot, perquè la gent vol més i més espectacles del famòs trio. Durant setmanes el Tricicle va oferir un espectacle de comiat al teatre Coliseum de Barcelona. Ara, amb la crisi del Coronavirus i el confinament en el que tots hem de viure, el Tricicle s'apropa al seu públic via online: "Si, cada dimecres penjarem una de les nostres obres al nostre canal de youtube. Molta gent està fent coses similars, i a més estem rebent tantes respostes d'agraïment que estem encantats d'haver-ho fet". Només s'ha de buscar el canal youtube de Tricicle, i allà estan els espectacles. Li preguntem al Paco com està vivint aquesta situació: "Doncs ara faig moltes més coses de les que feia abans. Sóc una persona que sempre està preparant alguna cosa, que té moltes inquietuts, així que a casa no m'estic avorrint. De fet ara estic preparant una versió de Romeo i Julieta però només amb dos actors. Serà una proposta divertida, diferent, i ja veureu com amb només dos actors es pot representar tota l'obra de Romeo i Julieta" I també li hem volgut preguntar a Paco Mir qué pensa sobre si es pot o no es pot fer humor amb el Coronavirus: "De fet jo estic fent un acudit diari a la pàgina del Tricicle, sobre el confinament que estem vivint. Jo sí que crec que ens hem de riure de tot, i que és sa posar humor a qualsevol situació de la vida"