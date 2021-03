Tres noves estacions de l' L10 es posaràn en marxa a finals d'abril

La xarxa de metro de Barcelona nous trams de les estacions. A finals d'abril es posaran en marxa tres noves estacions de l'L10 Sud- Zona franca. Per parlar del tema ho farem amb la Rosa Alarcon, regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta de TMB.

Quantes estacions són en aquest nou servei?

Rosa A. << Són un total d'onze estacions a la línia 10, un fet que serà molt important perquè el que s'ha ampliat són tres estacions noves que arriben fins al riu Llobregat o també a l'entrada del port comercial. Estarà molt importants sobretot per la mobilitat laboral perquè molts treballadors i treballadores de la zona franca puguin anar a treballar amb transport públic. >>

Una de les novetats d'aquestes estacions la suma de generadors d'energia verda?

Rosa A. << Això és molt important i a més ens permet fer una obra amb la Generalitat. Es tracta de connectar més amb l'abastiment elèctric a la zona del metro amb les cotxeres de bus i això incrementarà molt la xarxa de bus d'elèctric a la ciutat. Al costat d'aquestes cotxeres hi ha un altre projecte molt important de TMB què és el de bus d'hidrogen. Hi haurà per primer cop a les ciutats a finals d'enguany, els primers vuit autobusos de tot el país que funcionaran amb hidrogen i també hi haurà una hidrogenera de TMB, que serà d'ús públic, és a dir, .com si fos una benzinera però d'hidrogen>>.

En un futur idea és que tota la flota d'autobusos siguin d'hidrogen?

Rosa A. <<Hi ha un problema amb l'hidrogen per una banda, l'hidrogen és molt ràpid de carregar i et permet molta més autonomia que l'elèctric actual després hi ha el biogàs que també s'està imposant com a possible energia de futur tant l'hidrogen com el biogàs són cars respecte a l'electricitat, però a poc a poc estan abaixant els preus. Almenys per vehicles molt pesats acabaran sent una opció molt bona i mediambientalment molt sostenible.>>