Trenta anys de rècords al Port Olímpic

Des de fa trenta anys el port olímpic oferia una gran oferta gastronòmica i d'oci, però ara, després de tants anys, aquesta situació canvia amb l'economia blava. Els restaurants que quedaven van donar el seu últim servei aquest passat diumenge, però alguns d'ells s'han traslladat a una altra zona de la ciutat com és El CangrejoLoco. Ens dona tots els detalls el seu director, Antoni Herrero.



- Es diu de pressa, però són trenta anys el port olímpic.



Sí que són molts anys de vivències en el port olímpic. Vam començar l'any 92 i vam tenir també la sort d'inaugurar en els jocs olímpics. Hem passat moltes experiències, vivències i ens quedem amb molts bons records, sobretot amb molts clients que s'han convertit en grans amics.



- Des de quan sabíeu que tancaríeu en el port olímpic?

Això del port olímpic era una concessió i com a tota concessió té un final. Des de feia uns anys que ho sabíem, però havia de ser un tancament més progressiu, i a causa de l'adjudicació de la copa d'Amèrica de vela, s'ha accelerat una miqueta més. Estem vivint moments molt tristos perquè són molts anys en el mateix local, però malgrat tot tenim certa il·lusió i esperança de continuar d'aquí a dos anys al mateix lloc, de moment ens traslladem i dissabte que ve obrim el nou CangrejoLoco al carrer Aribau 115-117. Dintre d'un any i mig el juliol del 2024 si déu vol tornarem a on estàvem perquè vam guanyar la nova concessió vam tenir aquesta sort i la nostra idea és tornar.



- Ho veieu com una oportunitat de futur o una nostàlgia negativa?



Una mica de tot, negatiu perquè tanquem un negoci de fa trenta anys amb aquesta ubicació fantàstica al port olímpic i això crea una nostàlgia negativa perquè s'ha acabat. Per una altra banda, tenim la sort i també molta il·lusió amb aquest nou projecte del carrer Aribau.