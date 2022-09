Treballadors amb discapacitat intel·lectual elaboren patates xips amb "valor social"

La Fundació Sant Tomàs ha començat a comercialitzar aquest passat mes d'agost patates xips al nou obrador que ha obert a Manlleu (Osona) i que ha suposat una inversió de 800.000 euros.

En una primera fase s'han contractat cinc persones -tres de les quals tenen discapacitat intel·lectual- i les bosses de patates es podran comprar als establiments de la cadena Bon Preu i Esclat i també a la botiga online de l'entitat.

La nova planta té potencial per produir anualment 120 tones de patates fregides -2.700 quilos a al setmana-, tot i que el volum es pot incrementar si es fan més torns. El director general de Sant Tomàs, Ricard Aceves, diu que el consumidor cada cop té més "consciència social" i això dona una oportunitat a projectes com el seu.

El projecte va començar-se a gestar amb l'objectiu de poder ampliar el ventall de productes propis que fa l'entitat i, d'aquesta manera, oferir més oportunitats d'inserció laboral a les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca.

L'obrador de Sant Tomàs fins ara només elaborava productes de xocolata i ara s'hi suma la proposta de patates fregides. "Teníem moltes ganes de tenir productes propis que generin orgull de pertinença als treballadors", expressa Aceves.

A més, el director general de la fundació recorda que hi ha textos de l'any 1900 que indiquen que les primeres patates que van arribar a la plana de Vic es van conrear als horts del monestir de Sant Tomàs de Riudeperes.

Es tracta d'una finca que va passar a mans de la Fundació Sant Tomàs l'any 1974. Tot i que actualment en aquesta finca no s'hi conreen patates, Aceves exposa que intenten que els tubercles amb què treballen siguin de proximitat.

El projecte dona feina a cinc persones, tres d'elles amb discapacitat intel·lectual. Totes elles s'ocupen de controlar el procés de pelar i tallar les patates, una persona experta en fregir vetlla per la qualitat d'aquest procés i dues persones fan el control de qualitat que ha d'assegurar un producte de qualitat i autèntic.

Les patates, a més, tenen un tret singular i és que són les úniques que es fregeixen exclusivament amb oli d'oliva verge extra d'arbequina, segons posa en valor el director general de l'entitat.

L'objectiu és produir 2.700 quilos de patates a la setmana, que es comercialitzaran amb dues bosses de gramatges diferents, una gran i una de petita. Tant l'envàs com el procés d'elaboració ha buscat minimitzar l'impacte mediambiental a través de la utilització de materials reciclables per fer les bosses del producte.

Per poder posar en marxa el projecte, adequar les instal·lacions i comprar maquinària Sant Tomàs ha hagut de fer una inversió de 800.000 euros. Tot i això, l'entitat ha rebut subvencions per valor de 300.000 euros provinents de fons FEDER, així com també de la Fundació La Caixa i la Fundació ONCE.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el director general de Sant Tomàs, Ricard Aceves (àudio).