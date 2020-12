Trastorns com l'ansietat o la depressió es cronifiquen degut a la falta de psicòlegs als CAP

Catalunya no té prou psicòlegs a l'atenció primària per atendre la demanda de pacients que tenen problemes mentals i emocionals. Aquesta falta crònica de personal ha estat agreujada encara més per la pandèmia. La mateixa Generalitat reconeix que fa anys que s'arrosseguen problemes de falta de recursos, unes mancances que s'estan agreujant encada més per la Covid. Molts pacients es veuen obligats a cercar ajuda al sector privat. Al conjunt d'Espanya la ràdio de psicòlegs al sistema públic de salut és de 6 per cada 100.000 habitants, mentre que a Europa la mitjana és de 18, exactament el triple. Les dades les ha recollit el darrer informe de salut mental del Defensor del Poble. L'informe adverteix que les dades no han canviat gens des del 2003 i que reforçar l'especialitat de psicologia a l'atenció primària ha de ser una prioritat. Els professional del sector porten anys reclamant a l'administració poder disposar de més recursos i, sobretot, més personal per fer front a les moltes consultes que reclamen els ciutadans. Arran del Coronavirus el Departament de Salut ha creat eines telemàtiques per gestionar problemes emocionals, però tot i això els psicòlegs dels que disposen els CAP són clarament insufucients per atendre les demandes que ha generat la pandèmia. El Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya ofereix a la seva web consells i eines per fer front a les conseqüències mentals de la pandèmia. Si no es tracten degudament, i amb la freqüència adeqüada, trastorns com l'ansietat o la depressió poden tornar-se mals crònics.