El transport de mercaderies torna a fer marxa lenta per les rondes

Avui els camioners tornaran a fer una marxa lenta per les rondes de Barcelona per protestar sobre aquells camions que no tenen les etiquetes mediambientals i que no podran entrar a la zona de baixes emissions a partir l'1 de gener. Parlarem amb el membre de la junta directiva del gremi de la CECOT, Joaquim Gil.



- Encara no hi ha camions elèctrics?



No, si fas cas de les estadístiques del xec què fa la xarxa metropolitana de camions elèctrics A Barcelona, hi ha nou. El camió elèctric és molt car i ara per ara en un mercat que està pràcticament endeutat, és inviable. Si et compres un camió de combustible fòssil de gasoil, potser et trigarà de vuit mesos a un any i tampoc és visible.



- Quina és la solució?



Quan s'acabi la moratòria i no s'aconsegueixi res, deixaran d'entrar a Barcelona una mitja de sis i set milions de camions, veurem què passa quan portem set dies sense mercaderia i sense proveïment de moltes coses. No estem en contra de les baixes emissions, però hem de tenir cura amb el sector que se li prohibeix, per exemple, els autobusos de viatgers de l'Ajuntament de Barcelona tenen un any més. El sector dels camioners, té molts deutes i hauríem d'aconseguir una pròrroga.



-Els catalitzadors es poden homologar?



El que està pendent d'homologació són uns filtres que es posa la sortida dels catalitzadors, però encara està en fase d'homologació i per això també demanem una pròrroga perquè es pugui introduir amb el tema de les zones de baixes emissions i la majoria de vehicles es podran acollir aquests filtres, que suposen uns 3.000 o 4.000 euros en comptes de canviar un camió sencer.