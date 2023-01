La tradició del tortell de reis artesà

El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu incrementar entre un 3% i un 5% les vendes durant la campanya de Nadal respecte de l'any passat.

Així, tot i l'impacte de la inflació, els pastissers confien que enguany les xifres seran "similars" a les del 2019 i recorden que l'any anterior va estar afectat a última hora per l'onada de la variant òmicron, que va fer anul·lar trobades familiars.

"Som optimistes i esperem una bona campanya de Nadal, com les d'abans", ha assegurat el president del gremi, Antoni Bellart.

La previsió és vendre uns dos milions d'unitats de torró i prop d'un milió de tortells. Sobre la inflació, Bellart ha assegurat que les pastisseries "no poden repercutir l'increment de costos" al client.

"Som petites empreses, sense capacitat de gestionar una situació d'incertesa com aquesta, i només ens queda reduir marge", ha apuntat el president del gremi.

Pel que fa als productes, el Gremi de Pastissers de Barcelona constata que els torrons clàssics continuen sent els més venuts: el de crema cremada i els de Xixona i Alacant. T

ot i això, assegura que també "triomfen" altres combinacions amb xocolata, pralinés o nata com a base, al mateix temps que "creix l'oferta" de torrons amb gust de pastissos, com el de cheesecake o el tiramisú.

A banda, el gremi també celebra que es "consoliden" les vendes del panettone artesà, que registra increments de vendes "any rere any". De fet, els pastissers asseguren que el seu consum s'ha multiplicat per 10 des del 2014 a tot l'Estat. Enguany la previsió és vendre'n un 8% més que el 2021.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el president del gremi de pastissers Antoni Bellart (àudio).