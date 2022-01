El tortell de reis solidari

Queden pocs dies per la nit més màgica de l'any, la nit dels reis mags d'orient i la pastisseria Rodellas de Sant Celoni ha llançat una campanya de tortells de reis solidaris a benefici de Fadis. Parlarem amb un dels pastissers, Jordi Rodellas.



- Quina previsió teniu per aquest any?

Hem pujat un 20% la previsió amb aquesta campanya i calculo que traurem uns 800 tortells.

- D'on surt la iniciativa de fer aquesta campanya solidària en benefici de Fadis del baix Montseny?

Fadis és una associació de nens que tenen problemes psicològics i de fet sempre col·laborem amb ells fent per exemple tallers de xocolata i moltes altres coses. Aquest any per exemple hi ha una noia que té síndrome de Down què està allà i què fa unes ceràmiques i dibuixos molt macos. Un dia vaig veure els seus reis de ceràmica i vaig decidir ficar-ho a les caixes dels tortells. A partir d'aquesta idea vaig decidir donar un tant per cent del dia 5 i 6 a l'associació de Fadis.

- Quants tortells es fan en un dia de reis?

Uns 500 tortells cada diada, però depèn de cada pastisseria i de cada poble.

- Vau ser els precursors de la iniciativa "Més mones que mai".

Sí , ens agrada participar en iniciatives com aquestes. Durant la pandèmia van donar una mica de llum a la foscor i vam poder vendre mones, de fet, tots els pastissers estan molt contents amb nosaltres i nosaltres amb ells per poder col·laborar. Va ser tot un èxit i ho vam fer de manera altruista, treballant durant la matinada davant de l'ordinador penjant fotos, parlant amb els pastissers o els clients va ser una feina molt dura però molt bonica.