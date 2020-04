Tortell Poltrona: "A més fotuts estem, més necessari es riure"

Avui parlem amb el pallasso per excel.lència de Catalunya, una persona que ha provocat milers de somriures en persones de totes les generacions i que porta molts anys posant-se el nas de pallasso per fer feliç a tant i tanta gent. Parlem del Tortell Poltrona "estic aquí confitat (sic)".

"Jo sempre dic que a més fotuda és la situació, el riure ha de sortir més fort. LA resiliència és la nostra capacitat de fer fora les pors, les angoixes, els traumes, i està clar que amb el somriure i el riure ajuda, quan un riu alliberes una sèrie de coses que t'ajuden a sentir-te millor"

"El riure no és un falta de respecte, sinó una manera de trobar companyia. Ens hem de riure de nosaltres mateixos, riure és un missatge de vida. Ningú que hagi traspassat riu. La zona parasimpàtica del nostre cervell és la que ens ensenya, de ben petits, a demanar menjar a la nostre mare quan tenim gana, a riure quan tenim ganes de riure, i aquestes reaccions tan naturals les anem perdent quan ens fem adults, i és una llàstima, aquests cervell emocional l'hem de conservar, i riure i somriure és una manera de fer-ho".

Aquests dies el Torell Poltrona ens està convidant a que ens pintem la cara: "Sí, un publicista de Múrcia ens va proposar de fer-ho i em va semblar una idea fantàstica. Ara estic intentant poder arribar a les escoles i fer una gran festa quan poguem tornar a la vida normal. Però ara mateix hem tirat endavant aquesta iniciativa de pintar-nos la cara, posar-nos una màscara. El virus ens ha esborrat el somriure, però no perquè no hi sigui, sinó perquè no es veu"